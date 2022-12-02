【板塊追蹤】藥品網絡銷售禁止清單實施 內地醫藥板塊造好

國家藥監局日前實施藥品網絡銷售禁止清單，市場料利好在線醫療板塊，周五（2日）內地醫藥股亦造好，其中平安好醫生（01833）、阿里健康（00241）及京東健康（06618）已連日錄升，周五收報升幅在9.3%至15.4%。





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阿里健康自績後連升四日及獲大和與滙豐看好，收市報7.25元，升幅達9.7%；平安好醫生亦於周內連日向上，收市報22.95元，升幅達15.4%；京東健康則收市報71.5元，升幅9.3%。





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國家藥監局組織制定了《藥品網絡銷售禁止清單(第一版)》於日前實施，其中政策法規明確禁止銷售的藥品包括疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易製毒化學品；醫療機構製劑及中藥配方顆粒。

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撰文：鄭昊彤