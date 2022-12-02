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【Meta爭議】招聘廣告非公平傳播　美國女貨車司機組織告Meta歧視

科技 18:00 2022/12/02

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Meta為協助企業招募人才，甚至為有Facebook企業專頁的公司，提供免費招聘廣告，並按Meta的演算法推送。美國有女性貨車司機組織近日指，Meta的演算法未能公平地，將招聘廣告推送給女性及55歲以上的用戶，控告Meta歧視。

【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部

綜合外媒報道，一個關注女性貨車司機權益的美國組織Upturn，向美國公平僱傭機會委員會投訴指，Facebook母公司Meta非法將許多貨車運輸企業和其他公司的Facebook招聘廣告，引流給指定性別或年齡層的用戶，並列舉了Meta的80個招聘廣告，表明Facebook存在不公平的廣告受眾選擇。

代表Upturn的Gupta Wessler律師事務所負責人Peter Romer-Friedman指，在Facebook上有興趣找工作的人中，女性佔54%，55歲或以上的人佔28%。然而根據Facebook的公開數據庫，一間來自在北卡羅來納州的貨車運輸企業，招聘貨車司機的廣告中，只有5%受眾為女性， 55 歲或以上的受眾亦只佔11%。

Upturn高級項目總監Mitra Ebadolahi則表示，對於許多女貨車司機而言，Facebook是她們尋找招聘機會的常用平台。因此，Meta廣告存有歧視，會對社會造成深遠的負面影響。

研新系統　加強廣告公平性

就是次事件，Meta表示，在廣告傳播上達致公平，是整個廣告行業面臨的挑戰，該企過去一直在和美國的公民權利組織、學術機構和政府監管部門合作，推進Meta廣告平台的公平性。Meta正就指控進行調查，另強調一個正在測試的新系統，可以解決相關問題。

【網絡監管】Facebook洩露用戶數據　Meta遭歐洲監管機構罰21.5億元

【Meta新功能】Facebook、IG保障未成年用戶　再推新措施限制陌生人訊息

責任編輯：殷凱怡

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