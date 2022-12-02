▲ 【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：憧憬內地開關帶動港股出現估值帶動的反彈 料恒指可重上22000

港股近日投資氣氛改善，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，最近中國當局明確轉變對疫情封控的態度，料恒生指數年末升勢仍然持續，「預計在憧憬重開的樂觀情緒和廣泛政策轉向下，港股將出現估值帶動的反彈，恒指首個阻力位可能在22,000點。」

鄧啟志以「事態急速轉變」來形容中央近期對Omicron的態度明顯轉變，預期中國將進一步放寬限制措施，憧憬重開的樂觀情緒將支持港股在年末繼續反彈，而這主要是由估值驅動的反彈，並視12倍市盈率為第一個阻力位，較目前中國離岸股市10.2倍的市盈率高20%。不過，目前多數與疫情、房地產行業和互聯網監管相關的放寬措施都是供應側相關，而需求側仍然面對挑戰，因此預期企業需要花更多時間和努力改善盈利基本面。

他建議，投資者可考慮兩種策略，風險承受能力較高的短期可考慮中國重開的受惠企業，已押注中國市場並正蒙受損失的投資者可乘著升勢，考慮在更高價位賣出股票以削減風險敞口。

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編輯：陳韻妍