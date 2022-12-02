  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：憧憬內地開關帶動港股出現估值帶動的反彈　料恒指可重上22000

股市 15:53 2022/12/02

分享：

分享：

【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：憧憬內地開關帶動港股出現估值帶動的反彈　料恒指可重上22000

港股近日投資氣氛改善，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，最近中國當局明確轉變對疫情封控的態度，料恒生指數年末升勢仍然持續，「預計在憧憬重開的樂觀情緒和廣泛政策轉向下，港股將出現估值帶動的反彈，恒指首個阻力位可能在22,000點。」

路透：內地將於未來數天允許確診者及密切接觸者居家隔離【下一頁】

鄧啟志以「事態急速轉變」來形容中央近期對Omicron的態度明顯轉變，預期中國將進一步放寬限制措施，憧憬重開的樂觀情緒將支持港股在年末繼續反彈，而這主要是由估值驅動的反彈，並視12倍市盈率為第一個阻力位，較目前中國離岸股市10.2倍的市盈率高20%。不過，目前多數與疫情、房地產行業和互聯網監管相關的放寬措施都是供應側相關，而需求側仍然面對挑戰，因此預期企業需要花更多時間和努力改善盈利基本面。

他建議，投資者可考慮兩種策略，風險承受能力較高的短期可考慮中國重開的受惠企業，已押注中國市場並正蒙受損失的投資者可乘著升勢，考慮在更高價位賣出股票以削減風險敞口。

相關文章：【中國開關】牛津經濟研究院：內地明年下半年開關機會率60%　過早開關或引發確診數字及死亡率急升

相關文章：【大行看法】高盛：料明年中國GDP增4.5%　若內地落實開關、H股反彈幅度會較A股更大

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 私人銀行 恒生指數 香港 中國市場

上一篇文章

【銀髮商機】華懋入股松齡護老後首推銅鑼灣新院舍　提供188床位、月費約2萬至6萬不等

下一篇文章

【恒大汽車】網傳恒大汽車廣州工廠售予廣州某國資車企　另四分之一員工停薪留職1至3個月（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌78點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌78點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【世界盃賽果】日本再現足球小將拼勁　奇蹟反勝西班牙　德國哥斯達黎加出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】日本再現足球小將拼勁　奇蹟反勝西班牙　德國哥斯達黎加出局　一文看清世界盃賽果
【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數符預期　11月ISM製造業指數低過預期
【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數符預期　11月ISM製造業指數低過預期
【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測
【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測
【港股市況】ATM向好、美團升3%　網上醫療股造好、平安好醫生升15%　恒指全日反覆跌61點（不斷更新）
【港股市況】ATM向好、美團升3%　網上醫療股造好、平安好醫生升15%　恒指全日反覆跌61點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升72點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升72點　中概股指數跌2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款