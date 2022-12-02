【銀髮商機】華懋入股松齡護老後首推銅鑼灣新院舍　提供188床位、月費約2萬至6萬不等

▲ （左）華懋集團執行董事兼行政總裁暨松齡護老集團董事會主席 蔡宏興，（右）松齡護老集團行政總裁陳業強

老牌地產商華懋集團旗下松齡護老集團 （01989） 將於銅鑼灣禮頓道1號開設新安老院舍，總樓面面積約為3.54萬平方呎，提供188個床位。華懋集團行政總裁暨松齡護老集團主席蔡宏興表示，華懋將成立全新健康護理品牌「CCG Healthcare」，而松齡護老集團會是新品牌的業務核心，未來有意拓展在家安老、院舍服務、以至其他後期醫療服務。

松齡護老銅鑼灣新院舍樓高三層，提供經濟客房以至尊貴樓層，前者涉158個床位、後者涉30個床位，每月收費由2萬至6萬左右不等，目前正待社會福利署發出牌照，預計於2023年初可投入服務。

松齡護老銅鑼灣新安老院舍設施

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松齡護老：高端安者院利潤率會較佳

松齡護老集團行政總裁陳業強指，銅鑼灣新院舍屬「尚耆．賢居」系列，主打優質而可負擔的健康護理及安老業務。陳業強提到，同系列的元朗「松齡雅苑」及石硤尾的「松齡樂軒」過去半年入住率約68%，預計隨著疫情影響減少，預計未來入住率可達8成以上。陳業強補充，甲一級護理安老院價格彈性較低，相信較高端的安老院利潤率會較佳。

對於未來發展步伐，陳業強表示，安老院舍對於物業硬件要求較高，發展期較慢長，加上培訓員工須時，故院舍服務難以出現高速發展，希望先做好服務及調整至最佳商業模式。陳業強認為，居家安老過渡院舍服務的中間仍有大量業務機會，公司有意在華懋住宅項目內設置社區設施，服務區內長者。

陳業強料行業出現整合潮

問及松齡護老會否進行併購，陳業強認為，政府條例要求愈來愈高，行業無疑會出現整合潮，但公司對併購活動持審慎態度，希望先做好服務。

華懋集團今年8月以約4.51億元購入松齡護老約56.15%權益。對於松齡護老會否作融資以支持業務發展，陳業強未有正面回應，但稱集團過去屬資本密集型的業務模式，新項目爬坡期間資金壓力較大，但項目落成約3年後，現金流則趨穩定。

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記者：李哲毅