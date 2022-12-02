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【新股IPO】花房集團3611招股第3日 國際配售傳已足額認購

股樓投資 16:23 2022/12/02

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內地音視頻直播娛樂及社交網絡服務商花房集團（新上市編號:03611）招股第３日，消息指其國際配售部分已於周四(1日)錄得足額認購。該股自周三（30日）至下周一（12月5日）招股，擬全球發售4,600萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎2.8至3.6元，以每手1000股計，一手入場費3,636.29元；12月12日掛牌；聯席保薦人為海通國際及建銀國際。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

花房集團為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網絡服務，營運花椒、花吱、六間房等平台，今年首5個月收益20.87億元人民幣，按年增長15.86%，公司權益股東應佔利潤1.78億元人民幣，升30.63%。

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是次集資所得，當中約25%將用於在未來三年內通過採取措施進一步多元化及豐富產品、內容及服務；約35%將用於實施市場推廣計劃；約20%將用於選擇性收購或投資與公司業務互補及符合企業理念及增長策略的產品、服務及業務；約10%將用於通過採取措施增強研發及技術能力以及升級信息技術基礎設施；約10%將用作營運資金及一般企業用途。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：張以正

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