【保你大】保單持有人不省人事該如何索償？　現時有兩方法可收取賠償

最近有電視台的資訊節目談到，某保險公司就着客人變了植物人就不再賠償住院醫療開支，引起行家的熱議。

據筆者瞭解，大部分保險公司都沒有「植物人不賠」的條款。問題的關鍵是，受保人是否仍有住院（不是康復或療養院，是真正治療的醫院）的醫療需要。如果有，就繼續賠；如果沒有，就不會賠。這主要取決於受保人的病情和醫生的治療方案。不過，就着這件事，就引伸出另一個問題。萬一受保人買了住院醫療保險，但突然間中風，暫時或永久失去自理能力，而該份保單是由他自己持有，那麼，他可以怎樣索償呢？

今日筆者來到芳姐的茶餐廳食早餐時，芳姐就走過來跟筆者談起這個問題。

芳：「森哥，有件事想請教。我有個同輩的親戚最近中了風，現正臥床，暫時仍未清醒。他的太太告訴我，他買了醫療和危疾保險，而他自己就是保單的持有人，但他現在連簽名也不可以，可以怎索償？」

森：「芳姐，妳這個是好問題。而且，這個問題愈來愈普遍，一來由於中風或其他血管疾病愈來愈多，再加上腦退化的情況也有年輕化的趨勢。」

芳：「即是你已有經驗去處理這個問題？」芳姐似乎想筆者直接針對這個問題來回應。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

森：「嗯，是的。如果在這種情況下，保險公司應該可以酌情處理的，例如由受益人替持有人索償。在妳親戚的個案中，應該是他太太作受益人吧！如是，可以由她簽名，並同時提交信件，說明情況，再加上醫生的報告。一般來說，保險公司都會接受的，但索償的時間可能會長一點吧！」

芳：「嗯，這也是人性化的處理呢！」

森：「是的。但我想提一點，即使如此，保險公司的賠償，仍然會給持有人的，早年會開出抬頭人是持有人的支票，現在可能直接存入持有人的銀行戶口。這就要注意一點。如果持有人是家中的經濟支柱，銀行戶口又只能由他自己處理，那就等於賠了錢，也不能動用了。」

芳：「嗯，他正是你說的情況呢！那怎麼辦？」

森：「這就有點困難了，因為這不是保險公司的能力範圍。如果他們有聯名戶口，便可以叫保險公司開支票，然後存入聯名戶口，那麼，太太便可以動用有關的賠償（直接入戶口的話，保險公司只會接納單名的戶口）。」

芳：「啊！這樣嘛，等我瞭解下。」

【購物調查】節日送禮港人最愛買咩？SHOPLINE調查：大閘蟹、面膜都榜上有名【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

森：「好的，芳姐，有問題可以隨時問我。我也可以告訴妳，要避免這種情況，客人方面，其中一種做法是由配偶持有對方的醫療和危疾保單。萬一遇上妳親戚情況，便由持有人索償，而賠償也是賠給持有人。」

芳：「嗯，對了，這是其中一個方法避免出現我親戚的個案。」

森：「至於保險公司方面，也明白這種情況，因此，近年都有些特別安排，例如可以在醫療和危疾保單中，增加一位『指定人士』去代為處理索償和收取賠償。」

芳：「這位『指定人士』有甚麼限制？」

森：「嗯，只要是年滿18歲，而且是保險公司接受的『親屬關係』便可。最簡單當然是由配偶作為該『指定人士』了，其他例如子女都可以。但由『指定人士』申請賠償時，要附上由2位註冊精神科醫生（其中一位必須是受保人的主診醫生）提交的醫療報告，確認受保人永久失去精神行為能力。那麼，有關賠償就可以發給該『指定人士』了。」

芳：「這是合理和人性化的安排呢！」

森：「是的！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第786期《iMoney》Focus。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨