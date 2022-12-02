【網絡熱話】家庭月收入8萬 月月清 老公問:「呢頭家無儲蓄 正常嗎？」

每個「家」要維持都不容易，特別是有了小朋友以後，經濟負擔更大。近日有位網民將家庭的開支列表，在討論區問網民，自己月入4萬多，太太3萬多，家裡有一個工人及小朋友，但每個月的人工都是月月清，他求問網民這個是否財政健康的家庭?

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立即看看網民家庭支出情況

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看完樓主的支出表後，網民的回應都很一致，有不少人認為太太亦需要付出，但亦有不少人表示，太太的支出亦很大，因為家庭的開支亦有一定的金額需要出。又或可以兩個人坐下來好好商量等。

網民點睇?

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責任編輯：陳玉蓮