  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】家庭月收入8萬 月月清 老公問:「呢頭家無儲蓄 正常嗎？」

理財智慧 16:54 2022/12/02

分享：

分享：

每個「家」要維持都不容易，特別是有了小朋友以後，經濟負擔更大。近日有位網民將家庭的開支列表，在討論區問網民，自己月入4萬多，太太3萬多，家裡有一個工人及小朋友，但每個月的人工都是月月清，他求問網民這個是否財政健康的家庭?

【著數優惠】MTR Mobile全新有獎遊戲「拍拍機」送高達21,400 MTR分，詳見【下一頁

立即看看網民家庭支出情況

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

看完樓主的支出表後，網民的回應都很一致，有不少人認為太太亦需要付出，但亦有不少人表示，太太的支出亦很大，因為家庭的開支亦有一定的金額需要出。又或可以兩個人坐下來好好商量等。

網民點睇?

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 職場貼士 職場英語 職場技能 職場活動 職場文化 網絡熱話 經濟 儲蓄 財務自由

上一篇文章

【本地零售】受消費券帶動　10月零售銷售按年升3.9%

下一篇文章

【板塊追蹤】藥品網絡銷售禁止清單實施 內地醫藥板塊造好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股
瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股
【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !
【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
富豪酒店羅寶文：發揮與大灣區城市協同效應　港可成區域綠色金融中心
富豪酒店羅寶文：發揮與大灣區城市協同效應　港可成區域綠色金融中心
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款