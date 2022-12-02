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【恒大3333】驚傳許家印跳樓自殺　恒大發布許家印「不戴口罩」會議影片闢謠（第三版）

股市 20:58 2022/12/02

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負債2萬億的中國恒大 （03333） 一直是內房債務危機的最受關注企業，創辦人許家印自去年轉趨低調。內地社交媒體周四晚上起，傳出許家印跳樓自殺身亡，而恒大周五傳出推遲月度會議，令消息在網絡熱傳。恒大最新在官網更新，許家印於周五（2日）晚上7時主持「保交樓工作專題會議」，並上載相關影片和相片，為自殺消息闢謠。

許家印在會上總結恒大今年的複工復產情況，並要求確保完成全年保交樓任務。

恒大影片連結

內地社交媒體瘋傳許家印「跳樓自殺」消息

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許家印現「保交樓」會議、變相闢謠

恒大在公司網站發布，恒大集團在周五晚上7時召開保交樓工作專題會議的相片，圖中許家印正主持會議，也是相中唯一未有佩戴口罩的人，清晰展示其容貌。

恒大表示，會上總結今年以來的恒大復工復產保交樓情況，並要求確保完成全年保交樓任務。

許家印表示，今年1至11月，恒大集團實現交樓25.6萬套，爭取完成30萬套的交樓目標。他強調，「保交樓」是恒大全體員工的主體責任，將確保完成全年交樓任務。

    點擊圖片放大

一度取消月度會議令傳言升溫

恒大許家印跳樓身亡一事在內地廣泛流傳。當中，不少人在微信及微博中討論該事。同時，消息又指，許家印一度取消周五的恒大月度會議，令事件討論熱度升溫。

然而，恒大內部人士於周五中午起否認消息。

據群組對話截圖，許家印於今日下午向恒大相關高管群還發布一條長達50秒、關於加強復工復產的語音消息，變相否認身亡之說法。

從相關語音，許家印在高管群中表示：

各地區公司董事長要讓品牌銷售部門加大工程建設的轟轟烈烈的場景的宣傳工作，宣傳和推廣，要加大交樓場景的宣傳推廣工作，交樓和工程建設是我們銷售的關鍵，所以說的話，加大銷售和交樓的宣傳推廣，是銷售工作的重要基礎，請各地公司高度重視這個工程建設和交樓場景的宣傳推廣工作。

原訂12.2下午3時半會議取消　最後又改為同晚召開

網上流傳一張「關於召開集團月度工作會議的通知」的恒大會議截圖，顯示會議時間為周五下午3時半，在廣州恒大中心舉行。會議主持為許家印，參會人員為公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監（含城市更新），財務部、法務部及監察室負責人。

不過，此前有內媒報道指，這月度工作會議一度臨時取消，有接近恒大集團的內部人士確認消息，惟沒說取消原因，又指許家印昨（1日）還在廣州開會，這段時間一直在廣州。

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編輯：姚卓然

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

港股 微信 中國恒大（03333） 許家印

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