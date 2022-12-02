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【恒大3333】驚傳恒大許家印跳樓自殺　恒大以50秒錄音否認謠言

股市 16:26 2022/12/02

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【恒大3333】內地網傳恒大許家印跳樓身亡　恒大否認

內地社交媒體昨晚起廣泛流傳中國恒大 （03333） 創辦人許家印跳樓自殺身亡，恒大內部人士予以否認。該人士表示，周五（2日）上午有恒大員工向許家印匯報工作，而下午1時左右，許家印在恒大相關高管群組還發布了一條關於加強復工復產的語音消息。

恒大許家印跳樓身亡一事在內地廣泛流傳。當中，不少人在微信及微博中討論該事。同時，消息又指，許家印取消了今日的恒大月度會議，令事件討論熱度升溫。

然而，恒大內部人士否認消息。據群組對話截圖，許家印於今日下午向恒大相關高管群還發布一條長達50秒、關於加強復工復產的語音消息，變相否認身亡之說法。

內媒指，從相關語音獲悉，許家印在高管群中表示，「各地區公司董事長要讓品牌銷售部門加大工程建設的轟轟烈烈的場景的宣傳工作，宣傳和推廣，要加大交樓場景的宣傳推廣工作，交樓和工程建設是我們銷售的關鍵，所以說的話，加大銷售和交樓的宣傳推廣，是銷售工作的重要基礎，請各地公司高度重視這個工程建設和交樓場景的宣傳推廣工作。」

與此同時，網上流傳一張「關於召開集團月度工作會議的通知」的恒大會議截圖，顯示會議時間為今日下午3時半，在廣州恒大中心舉行。會議主持為許家印，參會人員為公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監（含城市更新），財務部、法務部及監察室負責人。

不過，據內媒報道指，這月度工作會議臨時取消了。有接近恒大集團的內部人士確認消息，惟沒說取消原因，又指許家印昨（1日）還在廣州開會，這段時間一直在廣州。

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編輯：姚卓然

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港股 微信 中國恒大（03333） 許家印

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