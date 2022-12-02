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【蘋果MR】蘋果MR裝置realityOS　更名為xrOS　

科技 17:00 2022/12/02

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蘋果（Apple）近年加緊研發混合現實（MR）頭戴裝置，有消息指，蘋果已將操作系統的名稱更改為「xrOS」，且將會有專用的應用程式商店（App Store），計畫最快明年1月推出。

【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？

今年5月，各大媒體先後發現，蘋果透過與其有關係的公司，申請「realityOS」商標。加上擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）裝置，是蘋果自推出Apple Watch後，重點的新產品項目，故外界一直以realityOS稱呼蘋果的AR及VR裝置。

惟外媒《彭博社》近日引述消息人士報道，蘋果近期在內部已將混合實境作業系統的名稱，由「realityOS」更名為「xrOS」，最快明年推出市場。這款頭戴裝置亦將如Apple TV和 Apple Watch般，配備自己的操作系統，並且有專用的（App Store）。

外界推測，新名稱中的「xr」指的應是延展實境（Extended Reality，ER），融合了AR、VR與MR技術，以展現虛擬與現實的交錯。

疑用空殼公司　於多地註冊商標

此外，《彭博社》還發現一家名為Deep Dive的空殼公​​司，已在多個國家及地區註冊「xrOS」商標。由於蘋果以往經常使用空殼公司，為即將推出的產品秘密註冊商標，估計蘋果可能是這些申請的幕後主使者。

【改造iPhone】又一DIY神作？　iPhone 14 Pro Max改造成曲面屏幕版

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責任編輯：殷凱怡

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