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【世界盃2022】網民惡搞日本國旗慶晉級 岸田文雄讚「歷史勝利」

環球社會熱點 15:02 2022/12/02

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日本後上反勝同組勁敵西班牙，順利力壓對手以首名出線世界盃16強。不少日本球迷見證球隊在小組賽先後擊敗兩大歐洲強隊興奮不已，走上街頭大舉慶祝。有網民惡搞日本國旗，複製爭議入球畫面。首相岸田文雄則盛讚，球隊取得「歷史勝利」。

【世界盃2022】日本晉級致勝球惹爭議 英格蘭球迷諷德國出局是「報應」 【下一頁】

香港時間周五凌晨（2日）舉行的E組賽事完畢，大批「捱眼瞓」觀賽的日本球迷走上澀谷街頭，慶祝球隊擊敗西班牙，以首名晉級16強。卡塔爾現場的球迷亦與日本隊，一同慶賀擊敗兩大強隊的歷史時刻。

有網民發揮創意，在日本國旗上代表太陽的紅色圈圈後方加上一條線，並戲稱是日本的新國旗。日本下半場攻入致勝球時，三笘薰助攻田中碧的傳中被指可能出界，但視像裁判指未有出界，認為入球有效。

    點擊圖片放大
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【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假 【下一頁】

岸田文雄周五受訪時大讚日本隊，指球隊獲得「歷史勝利」。他更透露，賽後曾與教練森保一通電話祝賀，並稱「日本民眾獲得勇氣和活力」。岸田指自己從下半場才開始觀看，見證球隊成功反勝。

日本將在下周一（5日）香港時間晚上11時，在16強迎戰2018件世界盃亞軍﹑另一支歐洲強隊克羅地亞，爭取打破己隊世界盃參賽紀錄，成為最終8強之一。

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責任編輯：吳漢培

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