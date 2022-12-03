【吸引人才】中小企混合工作　靈活控成本吸人才

▲ 混合工作模式令企業要重新思考管治文化。(彭振濠攝)

混合工作模式讓管理人需要重新思考，甚至影響持之以衡的辦公室空間規劃，企業文化、工作間轉型不是大企業專利，有顧問指100人的中小企亦可按需要實施混合工作模式，成本控制更靈活之餘更可吸引人才。

商業房地產服務供應商世邦魏理仕（CBRE）香港工作場所策略部主管蘇楚雯（Jennifer）指出，該公司一直有為客戶提供工作場所顧問服務，而近年疫情關係，客戶的需求亦有轉變，她坦言，過往可能會為客戶提供辦公室規劃、布局等意見，但隨着混合工作間想法出現，企業紛紛轉型，CBRE甚至會為客戶提供培訓或設立工作小組，讓員工及管理人了解如何適應新文化。

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倘提供配套 招攬重要一環

環球企業都考量混合工作模式可能性，彈性工作間是否能減省成本之餘同時提升生產力，蘇楚雯坦言香港本地企業這方面的確走得比環球企業慢，主要是管理人想參考更多案例，而她亦指出，客戶工作間轉型的目的，主要為：（1）減省租金、（2）重構企業文化、（3）吸引人才，及（4）加強工作間協作。

她表示近年市場對人才需求大，管理人亦意識到不少人才對混合工作的需求，求職時亦會考慮工作間規劃及企業文化，若企業能提供相關配套，亦會成為吸引人才的重要一環。

蘇楚雯表示，不同客戶工作間轉型的原因不同，運作模式有異，為管理人規劃時都會先了解其內部運作。

她亦指，混合模式不是一刀切，例如有銀行客戶就保留會計、法律及人力資源部門在辦公室工作，有固定位置，而其他部門則彈性處理，所以她認為，有意規劃混合工作模式的管理人亦可考慮不同因素，而轉型亦不一定要大量資源投入及採用新科技，要視乎公司規模及運作方式。

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常見的混合工作間模式都是彈性座位管理、遙距工作模式等，而轉型最大挑戰往往是人事管理問題，蘇楚雯指主管級或服務多年有固定座位的員工，一下子難適應彈性工作間文化，她會向該公司員工進行工作小組或培訓安排，亦會按公司需要規劃座位數量，一般情況下，員工在適應後會體會到好處。

律師行效率升 擬擴實施規模

她以一家律師行客戶為例，在第5波疫情下嘗試混合工作模式，該行業一般會按服務客戶時數計算工作，結果發現彈性工作下，同事的服務時數反而增加，即工作效率提升，亦為公司增加收入，最後更打算擴大實施規模。

她亦提到本港情況，指出即使部分企業實施混合模式，但本港交通方便及居住環境因人而異，所以大部分員工仍選擇回到辦公室，他們亦因此有為客戶制定工作枱的數目評估及推薦座位預約系統等工具，方便企業管治。

▲ 世邦魏理仕（CBRE）香港工作場所策略部主管蘇楚雯表示，不論大小企業都可按需要實施混合模式。（受訪者提供圖片）

環球企業新安排 工作日具彈性

工作間變得靈活多變，不同行業或地區都有實踐個案，世邦魏理仕（CBRE）報告提到，香港有軟件應用開發商採用夏季4天半工作，亦嘗試讓員工在一周間選1天在家工作。

至於環球各地，有科技巨企就將工作日變得有彈性，如一星期2天可遙距工作，3天回到辦公室，部分工種則容許每年有4星期遙距工作安排，為員工提供靈活度。

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世邦魏理仕（CBRE）香港工作場所策略部主管蘇楚雯亦提到，一家國際市場推廣企業，就容許員工在全球超過100個地區的辦公室內工作，更加強其網上平台讓員工按需要預約其工作地點。疫情下員工回家探親又或是因突發情況而要改變旅遊或工作行程，這正好讓員工安心應付工作及個人生活事宜。

而一向注重考勤的銀行業，報告亦指出一家環球銀行按不同員工角色及個人需要制定工作模式，以彈性工作（Flexi-work）為出發點，無論在工作時間及辦公地點都提供選項。一家日本化粧品品牌除提供每周2天遙距工作外，亦讓員工即使被隔離亦能工作，除了每星期工作變成4天半，更為員工提供健康生活獎賞，如健身室會籍或按摩服務等。



記者：彭振濠

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