約翰遜據報決定競逐連任議員 民調指或敗予工黨

英國前首相同時為國會議員，前首相約翰遜代表的是Uxbridge & South Ruislip選區，位於大倫敦西北部。據報約翰遜已決定，將在下屆大選中競逐第4次連任。惟有民意調查顯示，若選舉現時舉行，約翰遜將會敗予工黨。

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英國《電訊報》引述消息人士報道，約翰遜（Boris Johnson）已經決定，將第4次參加Uxbridge & South Ruislip區的國會議員選舉。報道分析指，約翰遜此舉或令他從此退出英國政壇，但亦有機會令他重返政壇前線。

但有民調顯示，若英國現時舉行大選，約翰遜將會敗予工黨候選人。約翰遜此前曾指，他現時正處於短暫休假中。Uxbridge & South Ruislip選區保守黨協會（Uxbridge Conservative association）主席Richard Mills則表示，將會在未來任何選舉中，全力支持約翰遜成為該區國會議員。

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約翰遜離任後商業邀約不斷，根據下議院議員利益登記冊，他至今仍每月從保守黨金主女爵Carole Bamford收取1萬英鎊（約9.5萬港元）的房屋贊助。而女爵丈夫Anthony Bamford亦曾贈送了約翰遜一輛價值4,000英鎊（約3.8萬港元）的單車，後者今年曾為美國保險公司發表演講，亦獲27.6萬英鎊（約261.7萬港元）的報酬。

《衛報》分析指，雖然約翰遜已不再出任政府官職，但仍會為現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）帶來問題。

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責任編輯：李俊儀