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【電動貨車】首批Tesla電動貨車Semi　延期3年終交付

科技 16:15 2022/12/02

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Tesla 5年前發布電動貨車Semi的概念，並原定2019年投產。但因疫情和零件短缺等因素影響，而延遲生產約3年。Tesla昨（1日）在其內華達州的工廠舉辦活動時，終將首批Tesla電動貨車交付予客戶。

【電動車】Tesla擬重新設計Model 3　降低生產成本

Tesla Semi於2017年以概念形式，由後軸上的4個獨立電動機提供動力，最快可以在20秒內加速60英里/小時，電池續航里程可達500英里。據外媒《The Verge》報道，Tesla Semi起價高達15萬美元（約117萬港元），百事公司（PepsiCo）在Semi概念推出後不久，就預訂了100台，其他預訂客戶還包括沃爾瑪（Walmart ）和聯邦快遞（FedEx）等跨國大企業。

Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk在活動中，將Semi稱為「野獸」，又指它具有防止車頭與車身連接位折彎的牽引力控制、提高電池效率的再生剎車系統，以及用於高速公路駕駛的自動離合器。

【電動車大戰】對抗Tesla　Sony、Honda聯手擬將PS5整合到電動車

【電動車】Tesla Supercharger超級充電站　全球已設4萬個

責任編輯：殷凱怡

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