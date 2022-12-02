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【K-pop】SM娛樂將在新加坡設立東南亞總部　為何韓娛公司愈趨重視當地市場？

商業 13:48 2022/12/02

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事實上，在K-pop消費方面，東南亞一直在全球排行榜上佔有一席之地。（法新社圖片）

作為擴張公司全球版圖計劃的一部分，南韓大型娛樂公司「SM娛樂」（SM Entertainment）將在新加坡設立其東南亞總部，未來還計劃擴展到更廣泛的地區，包括中東。

【旅遊復甦】日本5大百貨11月生意報捷　免稅銷售額最多急升5倍

《CNBC》報道，SM娛樂除將在新加坡設立東南亞總部外，還計劃在當地增設包括咖啡館、商品店和快閃店等零售業務。新加坡總部設立完成後，將管理SM娛樂在印尼、越南和泰國的合資企業，並就其他相關項目和計劃與其韓國辦事處進行聯絡。

印尼、馬來西亞和菲律賓消費強勁

SM Entertainment創始人李秀滿接受採訪時表示，公司正在招聘更多當地人才，以增加新加坡總部全職員工的數量。未來，除東南亞其他地區外，SM娛樂的擴張計劃還包括中東在內更廣闊的大陸，包括中東。

事實上，在K-pop消費方面，東南亞一直在全球排行榜上佔有一席之地。YouTube上瀏覽K-pop偶像組合相關內容的時長方面，印尼排在世界第1位，菲律賓、泰國和越南也位居前列。

在電商平台Shopee上，該地區對K-pop相關商品的需求於上年就增長了4.5倍，在印尼、馬來西亞和菲律賓3個國家最受歡迎。

【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀

【香港零售】10月零售銷貨額按年升3.9%　遠勝市場預期

責任編輯：李智美

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