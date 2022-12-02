拜登首國宴豪待馬克龍 望修補美法關係

美國總統拜登上任後首次舉行國宴，招待前來國是訪問的法國總統馬克龍。國宴十分豪華，用上包括緬因州龍蝦等名貴食材。美國媒體指拜登豪華款待馬克龍不止是因為上任後首次舉辦國宴，更希望修復與法國的關係。

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美國﹑英國及澳洲於去年建立三邊安全夥伴關係AUKUS，澳洲更因此取消向法國購買常規潛艇，改與英美合作打造核動力潛艇。法國與3國關係因此陷入冰點。

美國有線新聞網絡（CNN）報稱，拜登（Joe Biden）出動緬因州龍蝦（Maine Lobster）等名貴食物款待馬克龍（Emmanuel Macron）不僅因為是前者上任後的首次國宴招待外國元首，更是緩和與法國關係。

拜登在國宴祝酒致辭時表示，向美法長久聯盟關係致敬，更指雙方合作伙伴關係有眾多第一次。

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部分出席美國國宴名人

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國家安全委員會（National Security Council）的戰略溝通協調員柯比（John Kirby）指出，在俄烏戰爭及印太關係及與華關係上，不難發現法國身影及參與。他稱拜登認為馬克龍作為自己任內首人來訪及設國宴款待，是最正確及最合適的人選。

不過，即使白宮今次舉辦拜登任內首次國宴，但白宮社交秘書埃利桑多（Carlos Elizondo）表示，國宴所用餐具皆是租借。因今次國宴場地不視為白宮場地，亦此不被允許用白宮官方瓷器。

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責任編輯：吳漢培