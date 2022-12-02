【Neuralink】半年內開始人體大腦芯片實驗 馬斯克有意成測試對象

世界首富馬斯克旗下擁有包括神經科學新創公司Neuralink等多家企業，此前Neuralink早已公布在動物作大腦芯片植入測試。馬斯克表示，Neuralink已提交所有審批所需文件，將在半年內開始人體測試。馬斯克強調，公司會非常小心處理測試，並指計劃自己亦會植入一塊芯片。

馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）周三（11月30日）演講時表示，已向美國食品及藥物管理局（FDA）提交大部分文件，希望取得批准在人類大腦中植入芯片。馬斯克指，Neuralink將在未來6個月內開始人體實驗。他更指，自己亦有意成為植入芯片的其中一人。

馬斯克表示，Neuralink產品有兩個目標，首先是旨在令患者恢復視力，即使對天生失明人士亦有效。而另一個專注人類行動力問題，希望令脊椎受損人士恢復身體所有行動力。馬斯克強調，公司有信心突破物理限制，令身體所有部位正常運作。

馬斯克指Apple威脅下架Twitter 停止投放廣告 【下一頁】

馬斯克強調，Neuralink將會非常小心，並且可以肯定，將芯片植入人體之前，會確保芯片運作暢順。馬斯克亦展示了一條影片，內容顯示一隻已植入芯片的馬騮玩遊戲的情景。但Neuralink此前因實驗導致猴子腦內出血、癲癇發作甚至死亡，而引來外界大量批評。

美國賓夕法尼亞州匹茲堡大學（University of Pittsburgh）醫學院眼科助理教授Xing Chen亦質疑，Neuralink任何設備未得FDA批准，但由於其是一間私人公司，無需向股東交代。她表示不清楚當中涉及的監管程度，但敦促公眾謹記FDA的監管非常重要。

Neuralink於2016年由一群科學家及工程師創立，旨在研究人機界面（brain-computer interface，簡稱BCI）技術。馬斯克投資數千萬美元，但目前尚未有證據顯示，Neuralink設備能令癱瘓人士能夠恢復行動力，及解決自閉症和精神分裂疾病。但馬斯克強調，雖然聽起來猶如奇跡，但公司有信心令癱瘓人士恢復全身機能。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀