【改造iPhone】又一DIY神作？　iPhone 14 Pro Max改造成曲面屏幕版

▲ 有自稱硬件技術人員的網民，亦成功改造出曲屏iPhone 14 Pro Max。

iPhone近年的設計大同小異，未能滿足部分「民間大師」的期望，引發他們親自DIY。繼有中國研究人員改造出摺疊式iPhone，有自稱硬件技術人員的網民，亦成功改造出曲屏iPhone 14 Pro Max。

【iPhone隱藏功能】科技改變生活 蘋果哪些功能被忽視了？

一名名為「@lipilipsi」的網民，日前在Twitter上發布一則帖文指，他最近將iPhone 14 Pro Max進行改造，成功變成曲面屏幕，且能正常開機及操作。他亦上載影片，展示其改造成果。

自稱是iPhone硬件技術人員的他稱，要製成曲面屏幕的iPhone 14 Pro Max，主要是要拆掉和摒棄手機原有的不鏽鋼邊框，然後換上曲面屏幕。至於其他內部零件，則沿用原本的零件。

該網民更表示，如有其他人想擁有曲屏幕iPhone 14 Pro Max，可以將其iPhone寄給他，惟未有透露換屏幕收費。

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜 Google年度最佳App及遊戲揭盅

【iPhone誤判】iPhone 14偵測通報又出錯 滑雪當意外自動報警

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：