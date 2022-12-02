【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動

▲ MK-V每天會收集和分析農作物的數據，包括當前生長階段和其他植物及作物健康指標。（NVIDIA）

農業拖拉機大多採用半自動模式，需要司機駕駛操作，而且是以柴油為燃料。美國初創企業Monarch Tractor推出首款智能農業拖拉機「MK-V」，由NVIDIA AI芯片驅動，透過Nvidia Jetson智能平台運作，無論是否有司機駕駛，都能執行農業任務。

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Monarch Tractor行政總裁Praveen Penmetsa表示，MK-V是全電動設計，採用6個Jetson Xavier NX系統模塊，由兩部3D相機和六部標準相機獲取視覺環境，並通過相機鏡頭畫面，就能在農田進行導航和工作。

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MK-V每天會收集和分析農作物的數據，可用於實時調整農具、長期產量估計、當前生長階段和其他植物及作物健康指標。Praveen Penmetsa認為，NVIDIA Jetson能使MK-V能夠運行低延遲、實時的AI應用程式，同時節約能源、延長電池壽命、延長運行時間。

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責任編輯：陳卓賢