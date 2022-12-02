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【美股焦點】道指步入「技術性牛市」　大摩：目前仍是熊市、另教路買貨次序

股市 12:58 2022/12/02

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【美股焦點】道指步入「技術性牛市」　大摩：目前仍是熊市、另教路買貨次序

美國標普500指數自10月以來，從低位反彈達16.7%，道指更是從低位反彈兩成，步入「技術性牛市」，可是，摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson提醒目前仍是熊市，而今波升勢預計會持續到12月，並教路買貨次序。

Wilson表示，「如果要指出目前熊市是因經濟衰退或盈利衰退所致，我們認為至少會是盈利衰退」。他續稱，通脹是推動利潤上升的因素，隨著明年通脹下降，預計通脹到明年年底前向2%至3%回落，這對股市不利，並將破壞利潤率，但對債券有利，對股市不利。

他提到，當市場意識到對美國上市公司盈利和利潤率的預期仍然太高，就會出現下滑。Wilson仍然認為，在2023年第一季度到上半年期間，標普500指數有機會考驗3000至3300點水平，這比目前水平低19%至26.8%。

「我想這說得很清楚，現在還是熊市。」

另一方面，他表示，交易員或許想利用這一波漲勢更久。「對於交易員來說，我們認為應該是納斯達克或長線股票，更具投機性。但至於對於投資者和資產持有者來說，基本上就是選擇債券。」

他又提到，買貨的操作順序非常明確，是現金優先，然後是買長年期的美國國債，然後買信用產品，最後買股票。

Michael Wilson在《機構投資者》最新的策略師調查中排名第一。 

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編輯：姚卓然

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大行報告 經濟衰退 債券 經濟 股票 美股 標準普爾500指數

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