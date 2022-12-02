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歐盟暫定海運俄油價格上限 每桶60美元 另設機制限價

環球社會熱點 12:38 2022/12/02

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歐盟即將在下周一（5日）起需為俄羅斯海運石油實際價格限制，否則要執行更嚴格制裁措施。據悉，歐盟成員國暫定俄油價格為每桶60美元，並設立機制限制歐盟購買俄油的價格。然而，暫時未知早前反對最強烈的波蘭是否同意。

歐盟未就俄油價格上限達成共識 美國敦促謹慎定價 【下一頁】

路透社引述外交人士及草擬文件報稱，歐盟周四（1日）暫定俄羅斯石油價格為每桶60美元，設有機制讓俄油價格保持低於市價5%。外交人員表示，歐盟根據國際能源組織（IEA）數據制定價格及機制。

但外交人員指，先前極力要求俄油價格上限下調的波蘭仍未就價格及措施表態。據悉，提議需在周五（2日）獲全體歐盟成員國同意才獲批。根據周四數據，俄羅斯烏拉爾（Urals）原油的收盤價為每桶平均66.54美元。

根據歐盟文件顯示，1月中時會檢視俄油價格上限，然後每兩個月審視一次，評估措施是否起作用，以及就因措施可能釀成油市場的動盪制定潛在應對手段。文件另提及45日寬限期，任何在明年1月19日在目的地卸載的俄油不受價格限制。

美國汽油價格漸復常 料聖誕節跌穿3美元 【下一頁】

七國集團（G7）高層官員指出，各國非常接近達成共識，最遲在下周一有結果。官員相信，價格上限能阻礙俄國對烏戰爭。G7官員表示，成員國正密切關注油市場，對歐盟的價格上限市價機制亦有信心。

歐盟委員會最初提出將價格上限定於每桶65至70美元，但部分成員國批評上限設定得過高，根本難以觸發價格上限機制。

波蘭、立陶宛和愛沙尼亞等國推動將上限定於每桶30美元，認為上述價位更接近俄羅斯的產油成本，符合歐盟阻止俄羅斯獲更多資金用於戰爭的原則。

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責任編輯：吳漢培

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