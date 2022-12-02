  • 17°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊復甦】日本5大百貨11月生意報捷　免稅銷售額最多急升5倍

商業 12:17 2022/12/02

分享：

分享：

日本5間大型百貨在11月的門市銷售額報捷。（法新社圖片）

隨著日本旅遊限制放寬，帶動當地百貨公司生意。日本5間大型百貨在11月的門市銷售額報捷，日本本地顧客、訪日旅客亦有助刺激銷情。

【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀

據日經中文網報道，日本的大型百貨公司已先後公布11月份的銷售額。錄最高增幅的是三越伊勢丹，生意額按年增長15.2％。H2O Retailing旗下的阪急阪神百貨店增長11％，J.FRONT RETAILING 公司旗下的大丸松坂屋百貨店增長9.5％。另外，高島屋增長5.8％，Seven&I Holdings旗下的崇光西武百貨增長2％。 

受惠於疫情放緩，加上日本政府啟動了旅遊促進措施「全國旅行支援」，消費者旅遊及外出機會增加。崇光西武百貨的服裝銷售已恢復至與2019年同月相同的水平。同時，奢侈品的銷情亦理想，大丸松坂屋百貨的奢侈品牌銷售，錄得按年3成增長。

日本重新接待訪日旅客，除了刺激旅遊業外，亦令免稅品銷售反彈。以11月的免稅銷售額而言，大丸松坂屋百貨店的奢侈品牌銷售同比增長3成。 三越伊勢丹增約５倍，已恢復至比2019年僅減少3％的水平。高島屋及崇光西武百貨亦分別增３倍及約１倍。

【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平

【聖誕禮物】聖誕節買蘿蔔糕禮券？　報告：200 元以下禮品最暢銷（附排行榜）

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【專利發明】中國知識產權局明年推試點項目　優先審查港人的發明專利申請
2022/12/01
【專利發明】中國知識產權局明年推試點項目　優先審查港人的發明專利申請
【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平
2022/12/01
【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平
【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀
2022/12/01
【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀
【中小企營商】9成中小企稱電商平台幫助最大　近一半指物流成本影響最大
2022/11/30
【中小企營商】9成中小企稱電商平台幫助最大　近一半指物流成本影響最大

你可能感興趣

【專利發明】中國知識產權局明年推試點項目　優先審查港人的發明專利申請
13:30 2022/12/01
【專利發明】中國知識產權局明年推試點項目　優先審查港人的發明專利申請
【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平
15:11 2022/12/01
【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平
【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀
18:21 2022/12/01
【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀
時裝服飾 家品 網上購物 市場拓展 經濟數據表現 疫情 銷售 日本

下一篇文章

【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平
【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平
【專利發明】中國知識產權局明年推試點項目　優先審查港人的發明專利申請
【專利發明】中國知識產權局明年推試點項目　優先審查港人的發明專利申請
【聖誕禮物】聖誕節買蘿蔔糕禮券？　報告：200 元以下禮品最暢銷（附排行榜）
【聖誕禮物】聖誕節買蘿蔔糕禮券？　報告：200 元以下禮品最暢銷（附排行榜）
【香港零售】10月零售銷貨額按年升3.9%　遠勝市場預期
【香港零售】10月零售銷貨額按年升3.9%　遠勝市場預期
【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀
【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款