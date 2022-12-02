【旅遊復甦】日本5大百貨11月生意報捷　免稅銷售額最多急升5倍

▲ 日本5間大型百貨在11月的門市銷售額報捷。（法新社圖片）

隨著日本旅遊限制放寬，帶動當地百貨公司生意。日本5間大型百貨在11月的門市銷售額報捷，日本本地顧客、訪日旅客亦有助刺激銷情。

【零售業】零售市況整體呆滯 業界對聖誕節及新年銷情不樂觀

據日經中文網報道，日本的大型百貨公司已先後公布11月份的銷售額。錄最高增幅的是三越伊勢丹，生意額按年增長15.2％。H2O Retailing旗下的阪急阪神百貨店增長11％，J.FRONT RETAILING 公司旗下的大丸松坂屋百貨店增長9.5％。另外，高島屋增長5.8％，Seven&I Holdings旗下的崇光西武百貨增長2％。

受惠於疫情放緩，加上日本政府啟動了旅遊促進措施「全國旅行支援」，消費者旅遊及外出機會增加。崇光西武百貨的服裝銷售已恢復至與2019年同月相同的水平。同時，奢侈品的銷情亦理想，大丸松坂屋百貨的奢侈品牌銷售，錄得按年3成增長。

日本重新接待訪日旅客，除了刺激旅遊業外，亦令免稅品銷售反彈。以11月的免稅銷售額而言，大丸松坂屋百貨店的奢侈品牌銷售同比增長3成。 三越伊勢丹增約５倍，已恢復至比2019年僅減少3％的水平。高島屋及崇光西武百貨亦分別增３倍及約１倍。

【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成 創疫情後最高水平

【聖誕禮物】聖誕節買蘿蔔糕禮券？ 報告：200 元以下禮品最暢銷（附排行榜）

責任編輯：葉泳珊