【Elon Musk新搞作】Neuralink開始人體試驗　Elon Musk：會在大腦植入設備

▲ Neuralink目前主要有三個項目：前兩個項目旨在幫助患者恢復視力；第三個項目則專注於運動皮層。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）旗下神經科技初創企業Neuralink，曾因在猴子大腦植入芯片做實驗而受到評擊。Elon Musk發表聲明，分享該公司腦機介面（Brain-computer interface, BCI）技術的最新進展，表示即將會開始進行人體試驗，且會在自己的大腦植入Neuralink設備。

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Elon Musk表示，Neuralink目前主要有三個項目：前兩個項目旨在幫助患者恢復視力，當中包括先天失明人士；第三個項目則專注於運動皮層，為脊髓受傷的人恢復「全身功能」。

專家質疑Elon Musk言論

Elon Musk又提到，Neuralink最快會在6個月內，開始在人體測試「運動皮層技術」（Motor Cortex Technology），而且已將大部分資料文件交予美國食品及藥品監督管理局（FDA）。

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但美國匹茲堡大學醫（University of Pittsburgh）學院眼科助理教授Xing Chen就質疑Elon Musk的言論。她指出，Neuralink是一間不需要對股東負責的公司，她雖然不知道這涉及到多少監督，但認為在FDA或任何政府監管機構批准任何事情之前，所有的聲明都需要經過嚴謹的審查。

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責任編輯：陳卓賢