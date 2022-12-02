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【投行花紅】富瑞Jefferies：今年將面對一個艱難的花紅季節　市場料投行承銷團隊花紅大減45%

股市 11:51 2022/12/02

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【投行花紅】富瑞Jefferies：今年將面對一個艱難的花紅季節　市場料投行承銷團隊花紅大減45%

花紅一向是投行員工重要的收入來源，但基於今年股債表現均未如理想，併購活動大減，有投行已率先預告今年派花紅甚艱難。外電指，富瑞Jefferies（美：JEF）行政總裁Rich Handler及總裁Brian Friedman向員工發布備忘錄中，透露今年在派花紅的問題上，相當艱鉅。

「一如以往，我們將為所有在富瑞獲得長期成功的員工作出正確的事，但對富瑞，將面對一個更加艱難的花紅季節，就像行業其他公司一樣，但集團致力在薪酬方面作出公平、迅速及盡可能透明的決定。」

瑞信香港私人銀行料裁員約5%【下一頁】

據Johnson Associates數據顯示，今年為併購提供諮詢服務的銀行家，花紅可能會大減兩成，但承銷團隊的花紅減幅料更大，有可能高達45%。

富瑞稱，集團已進行全面性的大型投資，以鞏固富瑞在市場的地位。「過去12個月的劇烈震盪令人難以置信，不僅令人沮喪、困惑，甚至有些令人筋疲力盡，基於集團已度過極具挑戰性的2022年，我們將是業內為數不多的幾家投行可以宣布，在環境條件許可下，2023年將取得更佳成績。」

相關文章：【投行重組】瑞信：第4季度稅前虧損約123億港元　10月首兩周走資額遠超第三季水平

相關文章：【共同富裕】彭博：內地金融高層或進一步減薪　香港中資投行研收窄不同層級薪酬差距

編輯：陳韻妍

美股 金融機構 私人銀行 花紅 香港 銀行

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