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【英國王室】哈里梅根發布Netflix紀錄片預告 威廉凱特訪美之際

環球社會熱點 11:43 2022/12/02

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英國王儲威廉王子和太太凱特正在美國訪問，早已移居美國的哈里王子及太太梅根卻在此時，發布和Netflix合作拍攝的紀錄片預告。梅根在片中哭泣，並向觀眾表示現時聆聽他們的故事具有意義。有美國媒體引述消息人士報道，哈利梅根是故意在此時機推出預告。

威廉凱特訪美被噓 受種族歧視醜聞拖累 【下一頁】

哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）周四（1日）發布紀錄片《哈里和梅根》（Harry & Meghan）的預告片，當時威廉（Prince William）和凱特（Kate Middleton）正在波士頓訪問。

現年41歲的梅根在片中哭泣及拭淚，並反問觀眾指，在現時危機不斷增加的時候，聆聽他們的故事具有更大意義。哈里亦在影片中強調，自己需盡一切努力保護自己的家庭。影片同時展示夫婦二人多張此前從未曝光的相片。

威廉王子教母因種族歧視辭職 問黑人來賓出身何地 【下一頁】

美國娛樂新聞媒體《Page Six》引述梅根朋友、記者Omid Scobie報道指，周五是威廉等人的「Earthshot Prize」頒獎禮，梅根現時的舉動就是中場休息表演。報道亦引述一個王室消息人士報道，認為哈里梅根舉措旨在試圖破壞，令威廉凱特的美國訪問充滿衝突。甚至有人形容，哈里梅根此時公開預告猶如與王室「宣戰」。

皇室傳記的著名作家維克斯（Hugo Vickers）表示，哈里梅根行為令人意外同時亦感到無聊，但承認無可避免會發生，聽起來的確感到有些自命不凡。

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責任編輯：李俊儀

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