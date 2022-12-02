【世界盃2022】日本晉級致勝球惹爭議 英格蘭球迷諷德國出局是「報應」

日本在世界盃E組最後一場分組賽上，以2比1反勝西班牙，力壓4屆冠軍德國出線。日本攻入的致勝入球時出現爭議，皮球被指可能出界在先。英格蘭球迷則力撐日本，指德國是因「報應」出局。

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香港時間周五凌晨（2日）舉行的E組末輪賽事中，日本下半場連入兩球，擊敗2010年冠軍西班牙，成功以小組首名出線之餘，同時把德國踢出局。田中碧攻入的致勝球惹起爭議，被指傳中前已出界。

經過視像球證判定後，指傳中時未出界，日本最終憑入球反勝西班牙。德國球迷對此感到不滿，但不少英格蘭球迷認為是「報應」。2010年世界盃16強賽事中，英格蘭中場林柏特（Frank Lampard）遠射明顯已過白界，但未獲認定為入球，英格蘭最終被以1比4被淘汰。

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有球迷戲稱，日本的爭議入球猶如林柏特「遲來的公道」。甚至有人指即使日本致勝球出界在先，亦是還了德國在2010年世界上欠林柏特的入球。

德國雖然在最後一場分組賽以4比2擊敗哥斯達黎加，但因得失球不及上場迫和的西班牙，連續兩屆世界盃止步分組賽。

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責任編輯：吳漢培