【3D掃描App】Epic Games發布iOS版「RealityScan」　將照片轉換成3D模型

▲ 在下載RealityScan後，用戶需登錄個人的Epic Games賬戶，才能進行「3D掃描」過程。（Epic Games）

Epic Games在4月時推出封測版「RealityScan」App，只要用手機掃描現實世界的物件，就能將它們換成3D模型。Epic Games今日（2日）正式發布iOS版RealityScan，讓iPhone用戶免費下載使用。

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Epic Games表示在下載RealityScan後，用戶需登錄個人的Epic Games賬戶，才能進行「3D掃描」過程。在掃描期間，必須從多個不同角度對一個物體拍攝至少20張照片。

呈現不同色區 提示物件覆蓋程度

當用戶四處移動手機進行掃描時，畫面中的實時質量地圖（Real-time Quality Map）就會顯示目標物件的覆蓋程度：綠色表示覆蓋良好的區域，黃色表示可以增加覆蓋的程度，紅色則表示需要掃描最多的額外照片。

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當用戶拍攝照片時，RealityScan會在雲端上傳並自動對齊圖像。用戶可通過相機影圖預覽模型，在實時質量圖和正在進行的全彩渲染之間切換。當要進行裁剪時，它就會彈出3D手柄讓用戶拖動，確保它只捕捉到目標物件，而不是背景的物體。

當完成物件的影像捕捉後，RealityScan就會導出3D模型並上傳到3D內容平台Sketchfab。這些3D模型可用於多種用途，例如將它們變成VR/AR模型，或將它們添加到配備Unreal Engine的遊戲中。

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責任編輯：陳卓賢