【券商點睇】第四季綫下流水料雙位數下滑 李寧全年指引面臨挑戰

浦銀國際發表報告指，考慮到李寧（02331）第四季疫情對綫下流水帶來較大影響，預計要做到公司年初宣布的全年收入與淨利率指引的挑戰很大。但是，與能否完成業績指引相比，健康的渠道庫存水平與庫齡結構、可控的促銷力度、優質的品牌形像、不斷優化的零售能力，才是市場短期更應該關注的重點。

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受疫情期間閉店的影響，該行估計11月綫下流水截止目前按年下滑10%至20%。在情況沒有明顯好轉下，預計12月綫下流水大概率維持11月的趨勢。令人欣慰的是，11月的綫上折扣並未因「雙11」而有所惡化，很大程度上歸功於李寧在「雙11」期間相對理性的促銷力度。

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該行預計，李寧下半年毛利率將小幅收窄。在收入增速放緩的情況下，費用率繼續收窄的空間有限，下半年淨利率基本持平，而2023年全年淨利率有望達到17%左右。展望2023年，零售折扣的逐漸改善是利潤率提升的最大驅動力。出於審慎考慮，該行下調公司未來三年收入與利潤預測，目標價調低至77元。

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撰文：林衛