▲ 【中國開關】牛津經濟研究院：內地明年下半年開關機會率60% 過早開關或引發確診數字及死亡率急升

內地疫情嚴峻，加上各地都有示威活動，牛津經濟研究院預期，中國明年上半年重新開關的可能性只有約30%，明年下半年開關的可能性相對較高，約60%，中國延遲至2024年才開關的機會率也有10%。

牛津經濟研究院指，近日內地多處出現針對現有「動態清零」政策的示威活動，令內地重新開關的壓力增加，但現時內地天然免疫力低、長者接種率低，而且醫療準備不足，若提早結束「清零」政策，或會引發確診數字及死亡率急升，相信中國政策官員會致力避免有關情況出現。

若世衛宣布疫情大流行結束 中國將陷入孤立

不過，假如世衛組織明年初宣布疫情大流行已結束，這將會導致中國陷入孤立情況，變相給中國決策者施加壓力，令中國可能提早放寬防疫，重新開關，但該行認為這個情境出現的可能性不大。

牛津經濟研究院稱，若疫苗開發及醫療準備充足，中國逐步放寬開關可令疫情受控，而押後開關導致經濟的代價將更大，而且持續更久，而近日的公眾對封城的不滿已引致社會穩定性風險。

「情況變得更好前，將會變得更糟。」流動性指標顯示，10月份經濟活動數據整體疲弱的情況將延續至12月，雖然研究院預期中國明年經濟增長4.2%的幅度低於市場平均預測，但兩者的差距正在收窄。

相關文章：【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫 允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測

相關文章：【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎 料中央未來數月公布明年春季開關

編輯：陳韻妍