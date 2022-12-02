【行業點睇】國內多地宣布解除嚴格管控 客運航班量觸底即彈

在嚴格的疫情管控措施下，11月中國客運航班量曾再次跌破3,000班，其中11月29日執行量不足2,600架次，達到下半年的低點。但是，隨着廣州、深圳、鄭州、重慶等多個城市優化調整疫情防控措施，國內民航市場隨即呈現觸底反彈。

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據內地報道，為貫徹落實第九版防控方案和「20條」優化措施要求，11月30日，廣州多區宣布解除所有疫情防控臨時管控區；重慶各區也根據疫情發展形勢，實行差別化防控措施。同日，深圳各區密集優化調整疫情防控政策，多區即時接觸臨時管控區，並要求高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。

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在「快封快解、應解盡解」之下，利好出行，民航市場迅速出現回暖迹象。數據顯示，就在宣布解除管控當日，廣州白雲機場進出港旅客量明顯增長，比上日增長約35%，達到近三周以來的旅客量峰值。重慶江北機場進出港航班量亦比上日增長83.3%。

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撰文：林衛