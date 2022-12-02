【券商點睇】疫情對供水業務影響輕微 中國水務獲重申買入

根據中泰國際證券報告，中國水務（00855）截至9月30日的半年業績合乎預期。期內，總收入按年上升4.8%至67.9億元，售水量增長5.2%。股東淨利潤按年下跌4.8%至9.7億元，主要因人民幣貶值拉低報表以港元結算的盈利；疫情反覆影響供水項目開發進度。該行予目標價9.7元，重申「買入」評級。

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事實上，公司的供水經營業務發展平穩，受到疫情影響不大，上半年供水經營股務收入按年上升2.8%。如果剔除滙率波動影響，供水經營收入上升6.5%。中泰相信當疫情穩定後，將會有較多項目獲得水價調升。在2021年及2022年的上半年度，公司分別共有5個及8個供水項目獲得政府調升水價。

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即使疫情反覆，直飲水業務依然較快發展。上半年來自直飲水經營股務、接駁和建設的收入分別上漲129.5%、94%及54%。若剔除滙率影響，相關升幅分別為137.8%、101.1%、59.5%。截至9月30日，公司累計服務人口已達到400萬人，按年增加166.7%，覆蓋21個省和直轄市，165個縣市區。

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撰文：林衛