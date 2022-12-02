▲ 【本港保險】許正宇：下周一公布香港保險業未來發展策略藍圖

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，保監局將於下星期一（5日）舉行「亞洲保險論壇2022」，政府亦計劃公布有關香港保險業未來發展的策略藍圖，闡述發展香港成為國際保險業務及風險管理中心的願景、目標及政策措施。

許正宇於11月26日確診新冠病毒，現時應為第六日醫學監察期，若這周末轉為陰性，便可「出關」親身到場出席。他又指雖尚在隔離，已十分期待屆時與業界翹楚和其他專家，就這策略藍圖及其他議題交流意見，共議未來發展方向。

他又指，為推動行業的進一步發展，特區政府去年落實了一系列提升保險業競爭力的措施，包括為保險相連證券（包括巨災債券）建立專屬規管制度和推出先導資助計劃、寬減海事和專項保險業務的利得稅率、擴闊專屬自保保險公司的可承保風險範圍、優化對保險集團的監管等。為使香港的規管架構與國際看齊同時確保金融穩定，當局計劃設立風險為本資本制度，使資本要求與保險公司所承擔的風險更為相稱。

MSCI中國A股指數期貨合約成交續升

另外，當局助力香港發展成為更全面的離岸人民幣和內地資產風險管理中心，而MSCI中國A股指數期貨合約自去年10月推出以來，成交穩步上升，張數由推出首天的約1400張上升到今年10月平均每日超過12000張。

此外，繼首批追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的交易所買賣基金（ETF）於去年底上市，首批A股結構性產品—MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證—亦於今年8月上市，為市場提供新的A股持倉風險管理工具，進一步鞏固香港作為離岸A股風險管理中心的地位。在今年10月，有關衍生權證的總成交額超過4,500萬港元。

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編輯：姚卓然