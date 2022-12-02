  • 17°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」

科技 11:13 2022/12/02

分享：

分享：

「FRAN」只需數秒就能像影像中的演員「變老」，或能為電影拍攝節省成本。（法新社）

在拍攝真人電影時，有時會使用「視覺特效」（Visual effects, VFX），令原本的年輕演員面貌轉變成老年模樣，但這需花上數小時的後期製作工夫。迪士尼研究工作室（Disney Research Studios）研發了新型AI工具「FRAN」，只需數秒就能像影像中的演員「變老」，或能為電影拍攝節省成本。

【智慧校園】5G智能水耕種植　AI分析植物生長

迪士尼研究工作室表示，FRAN的全名為「Face Re-Aging Network」，研發團隊將數千張虛擬人臉數據輸入至大型數據庫來進行AI訓練，而FRAN在經過訓練後就可以利用這些訊息，來預測真人臉部的哪些部分，會如何隨著年齡增長而變化，甚至可以自動生成皺紋。

【AI搶飯碗】Google神秘項目「Pitchfork」曝光　訓練AI編寫及修復代碼

無法使頭髮變白

但迪士尼研究工作室指出，現時FRAN亦有一些局限性，例如將演員變老時，是無法將他的頭髮變白或變少，因為在數據庫中不存在相關的訓練工具。相比之下，由人手進行的VFX工作，則不會出現類似限制，所以預料FRAN不會在短期內取代大量人手工作。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
2022/11/03
【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
2022/12/01
【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
2022/12/01
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
【雲端AI】NVIDIA夥微軟建大型AI超級電腦　將於Azure雲端運行
2022/11/17
【雲端AI】NVIDIA夥微軟建大型AI超級電腦　將於Azure雲端運行

你可能感興趣

【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
12:00 2022/11/03
【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
14:30 2022/12/01
【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
13:30 2022/12/01
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
人工智能 科技產品 Disney 演員 電影

下一篇文章

【網絡詐騙】中國今起實施「反電信網絡詐騙法」　打擊境外犯罪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
【iPhone誤判】iPhone 14偵測通報又出錯　滑雪當意外自動報警
【iPhone誤判】iPhone 14偵測通報又出錯　滑雪當意外自動報警
【Twitter改革】Twitter改變平台內容算法　向所有用戶推薦「非關注」帖文
【Twitter改革】Twitter改變平台內容算法　向所有用戶推薦「非關注」帖文
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？
【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款