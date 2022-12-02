【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」

▲ 「FRAN」只需數秒就能像影像中的演員「變老」，或能為電影拍攝節省成本。（法新社）

在拍攝真人電影時，有時會使用「視覺特效」（Visual effects, VFX），令原本的年輕演員面貌轉變成老年模樣，但這需花上數小時的後期製作工夫。迪士尼研究工作室（Disney Research Studios）研發了新型AI工具「FRAN」，只需數秒就能像影像中的演員「變老」，或能為電影拍攝節省成本。

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迪士尼研究工作室表示，FRAN的全名為「Face Re-Aging Network」，研發團隊將數千張虛擬人臉數據輸入至大型數據庫來進行AI訓練，而FRAN在經過訓練後就可以利用這些訊息，來預測真人臉部的哪些部分，會如何隨著年齡增長而變化，甚至可以自動生成皺紋。

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無法使頭髮變白

但迪士尼研究工作室指出，現時FRAN亦有一些局限性，例如將演員變老時，是無法將他的頭髮變白或變少，因為在數據庫中不存在相關的訓練工具。相比之下，由人手進行的VFX工作，則不會出現類似限制，所以預料FRAN不會在短期內取代大量人手工作。

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責任編輯：陳卓賢