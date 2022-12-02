美法元首一致撐烏克蘭 兩國貿易分歧破冰

法國總統馬克龍日前訪問美國，為美國總統拜登上任後首次接待外國元首的國是訪問。二人在記者會上延續兩國一貫立場，一致支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。同時拜登承諾，將修改早前通過的降通脹法案內容，安撫歐洲國家的經濟憂慮。

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拜登（Joe Biden）周四（1日）與馬克龍（Emmanuel Marcon）會晤後舉行記者會，二人重申支持烏克蘭，要求俄羅斯為入侵行動負責，嘗試緩和俄烏戰爭為世界帶來的影響。

拜登指如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有意終止戰爭，他已準備好與對方會面。拜登堅稱，普京的野心不會成功。馬克龍則稱，希望持續與普京對話，避免俄烏戰爭升級，以及為和平取得切實成果。

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同場，拜登亦安撫歐洲盟友，指年中通過的降通脹法案將有調整，釋除對方就法案內容可能影響歐洲汽車市場及經濟的憂慮。拜登指美國加強發展可再生能源及半導體行業的目標有「小問題」，可以作出修正。

消息人士透露，馬克龍向拜登表示，降通脹法案對歐洲企業極具「威脅」。馬克龍指來訪並非要求美國為歐洲經濟作出讓步，只是陳述降通脹法案如何影響歐洲經濟。歐盟領袖曾指降通脹法案對待非美國企業極不公平，可能造成沉重經濟打擊。

法國財政部消息人士指出，兩國元首就降通脹法案調整取得重大進展，估計拜登可能簽署行政命令，讓歐洲盟友在自由貿易協議及本地生產上，享有與同等豁免權。馬克龍表明，美國與歐洲在貿易「重新同步」十分重要。

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責任編輯：吳漢培