▲ 【中美關係】大摩前亞洲區主席羅奇：拜登對中國更強硬、中美關係更差 「你不想把所有雞蛋都放在一個中國籃子內」

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）認為，無論是貿易戰、科技戰或冷戰，均在美國前任總裁特朗普期間展開，並於現任總裁拜登任內繼續，中美關係在美國總統拜登任內不僅沒有較前任特朗普期間有改善，甚至可能變得更差，「拜登變得更強硬」。

羅奇指，美國最近採取的反華行動，包括針對中國高科技計劃的芯片制裁，同時拜登已推動從歐洲至澳及日本的美國盟友，加入限制中國獲得先進芯片的行列。

中國要尋找方法提高自己的創新能力

「投資者需要分散他們在中國的投資，而蘋果（美：AAPL）已將部分iPhone的組裝遷移至印度，你不想把所有雞蛋都放在一個中國籃子內」。

他認為，面對美國在技術上擠壓中國，中國不得不尋找其他方法，以提高自己的創新能力，並建立產能，但過程將相當艱鉅。

「中國未能真正在國內構建最先進的半導體行業，因中國被限制接觸先進的半導體芯片，而且市場愈益憂慮其真正實現自主創新的能力。」

中國疫情仍然嚴峻，羅奇指，中國可在短時間內復甦，令人更擔心的是，中央應對長遠問題的能力，包括勞動人口及生產力下降，這些問題影響長期經濟增長前景，而「作為一個天生的中國樂觀主義者，25年來並未曾見過有關情況」。

有兩件事可令他重拾對中國的樂觀看法

他認為，從中長期來看，中國經濟低增長的軌跡，將對中資股投資者構成重大的估值風險。

儘管中國前景充斥不明朗因素，但羅奇認為，有兩件事可令他重拾對中國的樂觀看法。（1）中美可以非常認真地採取新方法去解決雙方的衝突，而非繼續沿用固有模式。（2）中國從出口及投資轉為本土消費的結構性轉變是必要的，同時政府需要投資於社會安全網及退休金，以提高工人的信心。

相關文章：【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續 2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡

相關文章：【中國經濟】中國「大好友」羅奇唱淡 料中國經濟不能達成5.5%增長目標

編輯：陳韻妍