煤氣公司成立160周年  煤氣燈模型義賣  促社區共融

▲ 煤氣公司全新一輯企業短片將於12月3日在各大社交平台及十個港鐵車站月台正式亮相。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）今年成立160周年，12月舉行多項活動，包括模型義賣、Instagram有獎遊戲，以及在社交平台及港鐵月台推出全新一輯企業短片，分享煤氣公司「智慧燃展未來」的理念。



豎立在中環都爹利街的四盞煤氣燈早於1979年已被列為香港法定古蹟，目前仍繼續提供照明服務。煤氣公司舉辦「煤氣燈迷你模型慈善義賣」，以該四盞煤氣燈及所在的石階梯為原型，製作成精美的迷你模型套裝，扣除成本後收益將全數捐贈予「香港社區網絡」，幫助少數族裔兒童，以推動社會多元化，達致和諧共融。每套售價港幣160元，即日起在煤氣公司各客戶中心有售。

▲ 煤氣公司以都爹利街煤氣燈及所在的石階梯為原型，製作成精美的迷你模型套裝作慈善義賣，收益用於幫助少數族裔兒童。

煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示：「都爹利街煤氣燈是煤氣公司最具象徵意義的標誌之一，亦是市民的集體回憶，陪伴大家共同見證了香港的百年發展。現在我們將它製作成精美的模型並用於公益活動，正正是期望以智慧創意，讓珍貴的歷史文物『活化』出新意義，賦予它新價值。」

除了慈善義賣活動，煤氣公司全新一輯企業短片亦將於12月3日正式亮相，於Facebook、YouTube、WeChat等社交平台，以及在中環、金鐘、銅鑼灣、尖沙咀等十個港鐵車站月台連續兩星期播放。短片以「智慧燃展未來」為主題，展示集團的業務發展方向。「我們選擇12月3日發布短片，別具意義。因為煤氣公司正式成立兩年之後，亦即1864年的12月3日，在皇后大道點亮全港第一盞煤氣街燈，從此與廣大市民的日常生活緊密相連，直到今天服務千家萬戶。」楊松坤透露。

另外，煤氣公司在Instagram推出「煤氣160．全城Well燈」有獎活動，用家可發揮無限創意，透過照片講述自己與煤氣街燈的獨特故事。活動由12月3日起至明年2月11日，連續十個星期每周評選出優秀作品，優勝者將獲贈精美禮品，詳情請瀏覽煤氣公司IG (@towngashk)。

煤氣公司早前推出的「煤氣160一路賞您大抽獎」活動，煤氣網上賬戶用戶只需下載「Towngas煤氣公司」手機應用程式並登記參加遊戲，即可參加「好賞大滿捉」即時抽獎；完成指定任務更有機會參加大抽獎，贏取「煤氣公司160周年紀念足金金幣」或其他豐富獎品，活動將於12月31日結束，用戶可把握機會贏取獎品，詳細遊戲規則及條款請參閱活動專頁：https://towngas160.omnicampaigns.com/html/tc/。



(特約)