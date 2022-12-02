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【新股IPO】近年茅台力推分拆子公司　最新目標竟是樽蓋公司？

股市 10:18 2022/12/02

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【新股IPO】近年茅台力推分拆子公司　最新目標竟是瓶蓋公司？

近年A股股王貴州茅台（滬：600519）多次提出推進子公司上市，但至今一直未成事，而最新分拆目標竟然是茅台瓶蓋公司龍獅瓶蓋。

近日茅台董事長丁雄軍在龍獅瓶蓋公司成立30週年大會上表示，龍獅瓶蓋作為茅台上游配套產業和供應鏈中的關鍵一環，龍獅瓶蓋要對標世界一流，以市場化、國際化視野加強公司治理，加快推動上市步伐，全面提升企業現代化管理水平。

持股51%龍獅瓶蓋 年內瓶蓋採購額均不低於1億

有內媒指，龍獅瓶蓋公司成立於1992年，是由茅台集團和新加坡BESTERTON INCORPORATED合資創立的一家集瓶蓋自主設計研發、專業生產、銷售於一體的中外合資企業。天眼查數據顯示，龍獅瓶蓋公司的控股股東為茅台集團，持股比例為51%。龍獅瓶主要客戶有：貴州茅台酒股份有限公司、茅台（集團）習酒公司、廣東省九江酒廠、順德酒廠、石灣酒業（集團）等。

報道引述統計指，貴州茅台每年與龍獅瓶蓋公司有兩次關聯交易，貴州茅台在年初和年中會進行兩次瓶蓋採購，採購金額均不低於1億元（人民幣，下同）。 3月31日，貴州茅台公告，公司與龍獅瓶蓋公司的關聯交易金額為1.87億元。 8月3日，貴州茅台公告，公司與龍獅瓶蓋公司的關聯交易金額為1.42億元。

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編輯：李哲毅

A股 貴州茅台（滬：600519）

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