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【恒大汽車】網傳恒大汽車廣州工廠售予廣州某國資車企　另四分之一員工停薪留職1至3個月（第二版）

股市 14:26 2022/12/02

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【恒大汽車】恒大汽車傳出大規模停工欠薪　公司：四分之一員工停薪留職1至3個月

恒大汽車 （00708） 首款電動車「恒馳5」在天津工廠正式量產之際，卻傳出大規模停工欠薪事宜，公司回應消息指，25%員工停薪留職1至3個月。

據內媒報道，據接近恒馳汽車的人士透露，是次優化淘汰整體比例為10%，部分業務條線或高於此數，另有25%員工停薪留職1至3個月。

此前，恒馳汽車人員架構是按同步研發9款車型配置的，鑑於當下疫情及市場原因，公司進行戰略調整，降本增效，集中資源確保恒馳5的生產交付，以及恒馳6、7的研發量產。

傳出售廣州工廠予廣州某國資車企

同時，內媒報道，接獲接近恒馳汽車消息人士指，恒大汽車廣州工廠已出售給廣州某國資車企，內部要求全部員工在今年12月底前搬往天津。報道指，此前廣州工廠的員工僅留了幾十人巡檢設備，約90%的工廠員工早已遷至天津工廠支援量產。不過，恒馳汽車的總部還有數百人留在廣州廠區辦公，全部搬至天津後，恒馳汽車總部和天津工廠合併，天津工廠將成為恒馳汽車的總部。

同時，又有消息指，恒大汽車集團總部將解散，為降低成本，總部人員架構調整，大部分人都面臨裁員，小部分人下沉到工廠。然而，接近恒大汽車的知情人士表示，消息不屬實。

與此同時，網上流傳一張恒大會議通知截圖，顯示恒大創辦人許家印將出席。網上流傳一張為「關於召開集團月度工作會議的通知」的截圖，顯示會議時間為今日下午3時半，在廣州恒大中心舉行。會議主持為許主席，參會人員為公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監（含城市更新），財務部、法務部及監察室負責人。

不過，據內媒報道指，這月度工作會議臨時取消了。有接近恒大集團的內部人士確認消息，惟沒說取消原因，又指許家印昨（1日）還在廣州開會，這段時間一直在廣州。

（第二版加入取消月度工作會議、否認總部將解散消息）

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編輯：姚卓然

 
新能源 港股 科技產品 電動車 疫情 汽車 停薪留職 恒大汽車（00708）

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