【港股市況】ATM個別發展、阿里巴巴升近1%　恒生指數高開48點（不斷更新）

美股下跌，港股高開近50點。ATM個別發展，美團 （03690） 跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，恒指高開48點，開報18785點，科指升0.5%，報3858點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：36】希望教育 （01765） 早段挫逾11%，低見0.58元，成交2.4億元。

【09：31】三大造車新勢力個別發展，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 升逾1%。

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量 蔚來理想增長加快、小鵬汽車未止跌

【09：30】【異動股】海昌海洋公園反彈5% MSCI新貴昨曾瀉近75%、9次觸發市調機制 管理層︰不知悉價格及成交量波動原因（第二版）

【09：21】ATM個別發展，美團 （03690） 跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，恒指高開48點，開報18785點，科指升0.5%，報3858點。

【09：13】期指開報18780點，跌16點。

【09：03】華昱高速 （01823） 短牌停牌。華昱高速公布，全資附屬公司已與公司關連人士訂立協議，內容有關建議出售其於持有隨岳高速公路（湖南段）的附屬公司的股權。應公司要求，股份短暫停牌，以待刊發一份有關建議出售事項的公佈。

【08：45】恒指黑期升約70點，報18748點，道指期貨跌96點，報34333點。

【07：59】【國美493】國美否認申請破產清算 反擊指會負責任地解決問題

【07：49】【HSBC滙豐】滙豐據報全球裁減至少200個高級經理職位

【07：45】港股ADR收報18752點，升16點。滙豐 （00005） ADR折合報47.54元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報294.83元，較港收市價高0.43元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.59元，較港收市價高0.79元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國多項經濟數據遜預期，美股偏軟，美國10月核心PCE通脹等經濟數據均符合市場預期，但11月ISM製造業指數跌至49，較市場預期為差，經濟衰退陰霾籠罩下，道指最多曾跌460點，納指亦曾跌89點或0.8%，午市跌幅稍收窄，道指收跌194點，報34395點；標指跌3點，報4076點；納指升14點，報11482點。

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責任編輯︰梁浩碩