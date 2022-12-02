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【港股市況】美團反彈4%　濠賭向好內房偏軟　恒指早段反覆向好（不斷更新）

股市 10:30 2022/12/02

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美股下跌，港股高開近50點。ATM個別發展，美團 （03690） 跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，恒指高開48點，開報18785點，科指升0.5%，報3858點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：30】百心安 （02185） 股價再跌逾23%，一度跌穿10元關口破底低見9.99元。

【10：27】大市今早曾高見18841點，升104點，最新再度轉跌約10點，報18726點。

【10：21】國美零售 （00493） 跌幅擴大至9%，低見0.178元。

【10：13】海昌海洋公園 （02255） 最新反彈兩成，高見1.83元。

【10：05】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見170.4元，恒指轉升55點，報18791點。

【10：00】滙豐 （00005） 跌0.4%、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌0.5%，中移動 （00941） 升0.3%。

【09：58】港股早段反覆偏軟，恒指跌約22點，報18713點，科指升1.4%，報3893點。

【09：47】【恒大汽車】恒大汽車傳出大規模停工欠薪　公司：四分之一員工停薪留職1至3個月

【09：47】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.4%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，雅居樂 （03383） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌4%。

【09：43】濠賭股續向上，藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%，金沙 （01928） 升近4%。另外，永利 （01128） 升逾5%，美高梅 （02282） 升4%破頂，澳博 （00880） 升逾3%，新濠 （00200） 升逾4%。

【09：42】美團 （03690） 早段轉升逾2%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升近2%。

【09：40】阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 升逾3%，平安好醫生 （01833） 升逾2%。

【09：36】希望教育 （01765） 早段挫逾11%，低見0.58元，成交2.4億元。

【09：31】三大造車新勢力個別發展，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 升逾1%。

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量　蔚來理想增長加快、小鵬汽車未止跌

【09：30】【異動股】海昌海洋公園反彈5%　MSCI新貴昨曾瀉近75%、9次觸發市調機制　管理層︰不知悉價格及成交量波動原因（第二版）

【09：21】ATM個別發展，美團 （03690） 跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，恒指高開48點，開報18785點，科指升0.5%，報3858點。

【09：13】期指開報18780點，跌16點。

【09：03】華昱高速 （01823） 短牌停牌。華昱高速公布，全資附屬公司已與公司關連人士訂立協議，內容有關建議出售其於持有隨岳高速公路（湖南段）的附屬公司的股權。應公司要求，股份短暫停牌，以待刊發一份有關建議出售事項的公佈。

【08：45】恒指黑期升約70點，報18748點，道指期貨跌96點，報34333點。

【07：59】【國美493】國美否認申請破產清算　反擊指會負責任地解決問題

【07：49】【HSBC滙豐】滙豐據報全球裁減至少200個高級經理職位

【07：45】港股ADR收報18752點，升16點。滙豐 （00005） ADR折合報47.54元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報294.83元，較港收市價高0.43元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.59元，較港收市價高0.79元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國多項經濟數據遜預期，美股偏軟，美國10月核心PCE通脹等經濟數據均符合市場預期，但11月ISM製造業指數跌至49，較市場預期為差，經濟衰退陰霾籠罩下，道指最多曾跌460點，納指亦曾跌89點或0.8%，午市跌幅稍收窄，道指收跌194點，報34395點；標指跌3點，報4076點；納指升14點，報11482點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升72點　中概股指數跌2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒生指數 美股

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