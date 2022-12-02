【港股夜期+ADR】恒指夜期倒升逾400點　中概股指數升5.8%（不斷更新）

美國公布最新非農數據，新增職位數目遠超市場預期，拖累道指開市跌超過300點，逼近34000點關。恒指夜期中段倒升逾400點，升破19200點。納斯達克中國金龍指數升5.8%，滙豐ADR暫時較本港收市價升0.9%，阿里巴巴美股升2.5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 169.76 +1.0% 騰訊ADR 297.88 +0.6% 滙豐ADR 47.33 +0.9% 阿里巴巴美股 86.89 +2.5%

北水錄12.5億元淨流出 吸騰訊快手

北水今日轉錄淨流出12.5億元，全周累計仍錄得逾90億元淨流入。快手 （01024） 及騰訊 （00700） 今日分別錄得1.4及1.3億元淨流入，已經是較多資金留意的股份；淨流出方面，李寧 （02331） 及小米 （01810） 分別錄得4.5及3.3億元淨流出。

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網上醫療股造好、平安好醫生升15% 恒指全日反覆跌61點

港股反覆偏軟。ATM逆市上升，其中美團 （03690） 升3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.5%。網上醫療股造好，平安好醫生 （01833） 升15%，阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 升逾9%，恒指高開48點，早段曾升百點高開18841點，其後走勢反覆向下，一度倒跌約200點，恒指最終跌61點，收報18675點，成交1427.8億元。科指升1%，報3878點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：45】恒指夜期升5點，報18775點。

【16：10】ATM逆市上升，其中美團 （03690） 升3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.5%。網上醫療股造好，平安好醫生 （01833） 升15%，阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 升逾9%，恒指全日反覆跌61點，收報18675點，成交1427.8億元。科指升1%，報3878點。

【16：10】【內房危機】融創中國據報計劃重組700億元離岸債務

【16：00】恒指U盤前跌35點，報18701點。

【15：54】【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：憧憬內地開關帶動港股出現估值帶動的反彈 料恒指可重上22000

【15：41】恒指收市前跌約28點，報18707點，科指升1.2%，報3882點。

【15：19】海洋海昌公園 （02255） 最新轉跌3%，低見4.42元。

【15：07】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市升2%，騰訊 （00700） 升0.7%。

【15：05】【恒大3333】內地網傳恒大許家印跳樓自殺身亡 恒大否認

【14：55】國美零售 （00493） 午後跌幅擴大至13%，低見0.172元。

【14：29】華晨 （01114） 升8%，高見4.88元破頂。

【13：56】阿里健康 （00241） 升幅擴大至13%，京東健康 （06618） 升9%，平安好醫生 （01833） 升一成。

【13：55】大市午後一度轉升，最新跌約34點，報18701點，科指升0.7%，報3864點。

【13：15】美團 （03690） 午後初段升逾2%，騰訊 （00700） 跌0.1%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%。

【13：06】阿里健康 （00241） 午後升近一成，京東健康 （06618） 、平安好醫生 （01833） 升8%。

【13：00】恒指午後初段跌約127點，報18608點，科指升0.1%，報3844點。

【12：00】恒生指數半日跌123點，報18612點，成交681.6億元。科指升0.1%，報3843點。騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 升1%。內房下挫，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 分別跌逾6%。

【11：45】恒指中午收市前跌約155點，報18580點。科指跌0.2%，報3832點。

【11：34】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至逾7%，龍湖 （00960） 跌逾6%。另外，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌2%，雅居樂 （03383） 跌近4%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.3%，深證跌0.3%，創業板指升0.2%。

【11：28】【中國開關】牛津經濟研究院：內地明年下半年開關機會率60% 過早開關或引發確診數字及死亡率急升

【11：26】【本港保險】許正宇：下周一公布香港保險業未來發展策略藍圖

【11：15】恒指跌幅擴大至約150點，低見18585點，科指升近0.1%，報3843點。

【11：12】ATMXJ個別發展，其中騰訊 （00700） 轉跌0.1%，美團 （03690） 升幅收窄至逾2%，阿里巴巴 （09988） 升1%。另外，小米 （01810） 跌逾2%，京東 （09618） 跌0.8%。

【11：03】恒指最新跌約100點，科指表現跑贏升0.6%。

【10：51】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾1%，低見46.7元。友邦 （01299） 跌0.7%，港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.3%。

【10：41】【國泰293】國泰空中服務員不滿待遇欠佳 向CEO發信促正視問題

【10：41】手機孖寶互告侵權，2股分別靠穩，舜宇 （02382） 升0.7%，瑞聲 （02018） 升0.4%。

【手機設備股】舜宇、瑞聲互告侵權 舜宇再控瑞聲5子企

【10：37】教育股下跌，其中希望教育 （01765） 跌逾16%，中教 （00839） 跌逾12%，新高教 （02001） 跌近一成。

【10：30】百心安 （02185） 股價再跌逾23%，一度跌穿10元關口破底低見9.99元。

【10：27】大市今早曾高見18841點，升104點，最新再度轉跌約10點，報18726點。

【10：21】國美零售 （00493） 跌幅擴大至9%，低見0.178元。

【10：13】海昌海洋公園 （02255） 最新反彈兩成，高見1.83元。

【10：05】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見170.4元，恒指轉升55點，報18791點。

【10：00】滙豐 （00005） 跌0.4%、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌0.5%，中移動 （00941） 升0.3%。

【09：58】港股早段反覆偏軟，恒指跌約22點，報18713點，科指升1.4%，報3893點。

【09：47】【恒大汽車】恒大汽車傳出大規模停工欠薪 公司：四分之一員工停薪留職1至3個月

【09：47】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.4%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，雅居樂 （03383） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌4%。

【09：43】濠賭股續向上，藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%，金沙 （01928） 升近4%。另外，永利 （01128） 升逾5%，美高梅 （02282） 升4%破頂，澳博 （00880） 升逾3%，新濠 （00200） 升逾4%。

【09：42】美團 （03690） 早段轉升逾2%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升近2%。

【09：40】阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 升逾3%，平安好醫生 （01833） 升逾2%。

【09：36】希望教育 （01765） 早段挫逾11%，低見0.58元，成交2.4億元。

【09：31】三大造車新勢力個別發展，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 升逾1%。

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量 蔚來理想增長加快、小鵬汽車未止跌

【09：30】【異動股】海昌海洋公園反彈5% MSCI新貴昨曾瀉近75%、9次觸發市調機制 管理層︰不知悉價格及成交量波動原因（第二版）

【09：21】ATM個別發展，美團 （03690） 跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，恒指高開48點，開報18785點，科指升0.5%，報3858點。

【09：13】期指開報18780點，跌16點。

【09：03】華昱高速 （01823） 短牌停牌。華昱高速公布，全資附屬公司已與公司關連人士訂立協議，內容有關建議出售其於持有隨岳高速公路（湖南段）的附屬公司的股權。應公司要求，股份短暫停牌，以待刊發一份有關建議出售事項的公佈。

【08：45】恒指黑期升約70點，報18748點，道指期貨跌96點，報34333點。

【07：59】【國美493】國美否認申請破產清算 反擊指會負責任地解決問題

【07：49】【HSBC滙豐】滙豐據報全球裁減至少200個高級經理職位

【07：45】港股ADR收報18752點，升16點。滙豐 （00005） ADR折合報47.54元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報294.83元，較港收市價高0.43元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.59元，較港收市價高0.79元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國多項經濟數據遜預期，美股偏軟，美國10月核心PCE通脹等經濟數據均符合市場預期，但11月ISM製造業指數跌至49，較市場預期為差，經濟衰退陰霾籠罩下，道指最多曾跌460點，納指亦曾跌89點或0.8%，午市跌幅稍收窄，道指收跌194點，報34395點；標指跌3點，報4076點；納指升14點，報11482點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩