▲ 【美股焦點】摩通：美股近期反彈將完結 明年上半年或跌15%

標普500指數自10月以來，從低位反彈達16.7%，然而，摩根大通策略師卻警告，標普500指數在年底將面臨阻力，並且現時已經逼近關鍵阻力區域，又稱明年上半年標普500指數可能再探今年的低位，即意味從目前水平下跌約14.9%。

摩根大通策略師Jason Hunter、Alix Tepper Floman和Marko Kolanovic等人表示，標普500指數從3500點的盤中低點發起的這波

升勢，已經接近該行目前位於4,100上方的基本情境下的技術目標，這些目標之中包括該指數1月至3月趨勢線所在的4,112點。

該行認為美股從當前水平上漲仍是可能的，但或許空間有限，強調不認為市場將持續突破該阻力區，預計標普500指數將在第一季度回調，並在第一季度尾之前將考驗早前的3491點低位，而其支持位於3,900點。

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編輯：姚卓然