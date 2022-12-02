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【投行裁員】瑞信主席稱客戶走資已逆轉　據報香港私人銀行業務削減約5%職位（第二版）

股市 17:26 2022/12/02

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【投行裁員】瑞信主席稱客戶走資已逆轉　據報香港私人銀行業務削減約5%職位（第二版）

瑞信（美︰CS）主席Axel Lehmann接受彭博電視訪問時表示，有關客戶資產大量外流及穩定性的傳聞已「基本停止」，稱現看到部分資金開始流入。同時，瑞信據報加快裁員等削減成本步伐，以應對客戶外流及業務活動放緩的影響。瑞信股價曾創歷史新低，最終收報3.09美元，跌5.8%。

有關瑞信約 840 億瑞士法郎（900 億美元）資金外流的傳聞，Axel Lehmann回應稱，客戶外流的情況已逆轉，而最終很少客戶完全離開。Lehmann稱，雖然該行在10月有大量資金流出，但已開始復蘇，而客戶的資產又回瑞士，他強調，有關該行穩定性的傳聞已「基本停止」。

路透：瑞信據報裁減更多職位 

路透報道指，因客戶外流及業務活動放緩，對其收入前景構成壓力，瑞信正尋找加速削減成本方法，包括裁減更多職位。路透引述消息指，瑞信將裁減5%於香港私人銀行職位，主要針對初、中層員工，涉及人數較此前宣布的幅度大，並主要涉及與中國財富管理業務相關的人員。

瑞信10月時曾表示，預計本季會裁員2700名全職員工，目標2025年底人手降至4.3萬人，較9月底5.2萬人少9000人，會循自然流失和有限度裁員達成。

（第二版加入主席言論）

【投行重組】瑞信據報裁減3分之1駐中國投行人手　研究團隊恐縮一半

【投行重組】瑞信：第4季度稅前虧損約123億港元　10月首兩周走資額遠超第三季水平

【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場

責任編輯︰梁浩碩

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美股 投資銀行 裁員

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