▲ 【國美493】國美否認申請破產清算 反擊指會負責任地解決問題

國美 （00493） 陷入經營困難和欠薪問題，日前內地更有傳國美申請破產清算，不過，公司及後否認消息，並指將會負責任地解決問題。

日前，據微博名為「中城院要案中心」帳戶指，國美電器有限公司因拖欠供應商數百萬貨款，經催要不能償還，被向北京市第一中級人民法院破產法庭申請破產清算，法院已啟動審查。

不過，國美及後回應指， 目前國美電器有限公司及國美控股集團其它下屬公司未收悉任何司法機關作出的有關公司被申請破產的法律文書或問詢談話。

國美還表示，對公司經營中遇到的困難和問題，公司一貫本著負責任的態度，在充分保障各方權益的前提下協商處理，合作共贏。 對於無法協商一致的，通過司法路徑予以解決。 公司尊重司法、遵守法律規定，也請相關各方恪守法律法規，合法合規解決爭議問題。

隨後，該「中城院要案中心」帳戶表示，目前還在法院審查，有結果及時告知公眾。

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

相關文章：

【異動│國美493】國美積極發展直播帶貨新模式、加強「全員推手」戰略 股價彈四成

【國美493】國美最後平收 承認公司欠薪問題 稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓 CEO王巍據報上周離職（第二版）

【國美493】國美挫4% 據指未來6至12個月可能延發工資