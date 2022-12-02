  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 22:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】阿里健康241中期業績扭虧為盈 中金升目標價至6.7元

股樓投資 22:06 2022/12/02

分享：

分享：

中金發表報告指，阿里健康（00241）在2023財年上半年收入115.01億元人民幣，按年增22.9%；歸屬於母淨利潤1.61億元人民幣，實現扭虧轉盈；經調整淨利潤3.5億元人民幣，實現扭虧為盈，符合預期；伴隨公司持續加大對於費用端的精細化管理以及對新業務投入的控制， 中金預計全年或有望維持良好的盈利情況。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

中金指阿里健康服務端業務的持續豐富及強化，有望在帶動服務板塊收入高速增長的同時，持續促進產品端的流量轉化；去年初以來，網售處方藥、互聯網診療等關鍵性政策陸續落地，故預計監管態度及框架呈現邊際清晰趨勢。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

考慮到阿里健康持續優化費用投放，中金維持其於2023至2024財年收入預測不變，同時將明年及2024年的淨利潤預測分別上調至2.27億元人民幣及3.28億元人民幣，並將目標價上調42.6%至6.7元，維持「跑贏行業」評級。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
阿里健康（00241） IPO 港股

上一篇文章

【iM定存攻略】大行推半年5厘港元定期

下一篇文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】港青年從實習走上創業之路 冀以技術提升交通安全
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡熱話】家庭月收入8萬 月月清 老公問:「呢頭家無儲蓄 正常嗎？」
【網絡熱話】家庭月收入8萬 月月清 老公問:「呢頭家無儲蓄 正常嗎？」
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【千手公關@iM網欄】疫情擾攘三年 舉辦大型活動花心思
【千手公關@iM網欄】疫情擾攘三年 舉辦大型活動花心思
「環球置業及投資博覽」明天27/11舉行 星級專家輪流開Talk講解置業投資秘笈 免費入場登記即享價值$300豐富禮遇
「環球置業及投資博覽」明天27/11舉行 星級專家輪流開Talk講解置業投資秘笈 免費入場登記即享價值$300豐富禮遇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款