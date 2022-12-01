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【新創建659】新創建斥資逾5.5億人民幣　全購湖南高速公路權益

股市 23:34 2022/12/01

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新創建集團 （00659） 公布，向華昱高速 （01823） 收購湖南隨岳高速公路60%權益，代價約5.557億元人民幣（相當於約6.073億港元）。新創建現時持有該項目40%權益，換句話說收購完成後，公司將持有該高速公路的全部權益。

擴大內地基建投資版圖

新創建指，收購事項與集團投資策略一致，預計將進一步加強道路業務作為集團核心業務之一，並進一步擴大本集團在中國內地基礎設施投資方面的版圖，道路組合所產生的穩定現金流及經常性收入將有助公司抵禦外部複雜因素的影響。

另外，公司指高速公路為一項優質資產，具有較長的剩餘特許經營年期，高速公路的剩餘特許經營年期較長，約為16年，預計於收購事項完成後，將強化集團的道路組合，從而將支持本集團的可持續長遠增長及漸進式股息政策。

 

新創建預期，高速公路將於收購事項完成後成為集團間接全資附屬公司，預期將於收購事項完成後繼續產生現金流及收益，並為公司現金流量及財務表現帶來進一步貢獻。

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編輯：葉志偉

港股 新創建集團（00659） 收購

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