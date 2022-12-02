【冬日好去處】太古糖廠街化身白色聖誕市集 三大打卡位連美食娛樂購物熱點 回收物料製5,000朵聖誕花 貫徹可持續發展理念

太古地產50周年誌慶的精彩活動之一「白色聖誕市集」，由即日起至12月4日舉行。今年聖誕市集的主題為「Bloom & Beyond 太古地產聖誕花園」，靈感源自公司於過去50年的社區營造工作。

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活動期間太古坊糖廠街將幻化成聖誕花園，5,000朵鮮艷奪目的經典紅色聖誕花將遍佈市集每一個角落，聖誕花由姐妹公司國泰航空及太古酒店提供的舊布料升級再造而成。今年白色聖誕市集的焦點亦包括3個打卡熱點，分別為「無限花園」、「萬花世界」和「聖誕花亭」。市集同時設有各種以聖誕和繁花為主題的精選商品攤檔、節慶美食和飲品、特色手工藝工作坊及精彩現場表演等。

一如以往，今年白色聖誕市集籌集所得善款將全數撥捐「愛心聖誕大行動」。今年市集由太古地產Placemaking Academy (SPPA) 的8位本地大學生策劃及執行，盡情發揮想像，實踐創新意念， 帶來獨有、充滿節日氣氛的聖誕體驗。

市集將設有29個主題攤位，提供各式各樣的聖誕精品，更會呈獻一系列現場娛樂表演及兩個 特色工作坊。市集亦將提供由香港東隅酒店、enoteca、Pici以及「糖廠街市集」特定商戶所準備的各式外賣節慶美食及特色飲品選擇。

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市集活動詳情

日期 2022年12月1至4日（星期四至星期日） 時間 12月1日中午12時至晚上8時

12月2日中午12時至晚上9時

12月3日下午1時至晚上8時

12月4日下午1時至晚上7時 地點 鰂魚涌太古坊糖廠街及多盛大廈及電訊盈科中心1樓辦公樓大堂 入場費 免費入場 (歡迎捐款支持） 受惠機構 愛心聖誕大行動 設計及主辦單位 太古地產Placemaking Academy

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責任編輯：嚴浩文