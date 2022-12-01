  • 15°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 22:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定期存款】恒生1個月內5度加息　1年港元定存享4.3厘

22:26 2022/12/01

分享：

分享：

12月開局恒生即帶頭加港元定存息。

臨近年結，港元需求增，甫踏入12月，今天（12月1日）有3間銀行加港元定期存款息，包括恒生 （00011） 連環發3響炮，上調3個月、半年及1年定存息；也是該行自11月3日以來、1個月內第5度出手。

●天星3個月期加至4.3厘  虛銀最高
至於小米 （01810） 牽頭的虛擬天星銀行提高3個月或以上年息，3個月加0.2厘至4.3厘，為虛銀中最高息；而半年及9個月上調0.25厘至4.4厘，1年亦調升0.2厘至4.4厘。交銀香港則向半年期埋手，微升0.05厘至4.9厘，僅次大新 （02356） 的4.95厘，為同期第2大高息。

●匯立削長息 1年期減0.7厘險守4厘
反觀，另有兩間中小行卻減息，分別為︰TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行、匯立（WeLaB Bank）狠削1年期0.7厘，至險守4厘關；又劈15個月年息0.6厘、至4.4厘；且調低9個月年息0.1厘至4.3厘，更把18個月與兩年逾4厘特惠息下架。建行亞洲則減現有理財戶的3個月年息0.1厘、至4.6厘；幸而維持全新理財戶的5厘。

此外，另有3間大小行順延高息計劃，例如渣打香港 （02888） 把7天年息享5厘，原本於昨天（11月30日）到期，剛延至今年底。集友3個快閃特惠息計劃，分別為98天年息享 4.4厘、168天有4.7厘、以及288天的4.8厘，起存金額為20萬元，適用於個人客戶的全新資金在分行渠道開立，亦順延截止期至12月14日。富邦1年期享5.1厘也押後至12月28日才屆滿。

4大行比拼 恒生1年4.3厘追貼滙豐
另方面，比拼4大行的短中長息，恒生今天上調1年期0.2厘、新息率至4.3厘，追貼滙豐；撼贏中銀香港 （02388） 及渣打香港的4.1厘。

半年期方面，恒生特選客戶有4.5厘，今天把網上尊享加0.24厘、至4.39厘；其他渠道也加0.2厘、至4.3厘，跑贏滙豐的4.1厘；中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

3個月期方面，恒生網上尊享剛提高0.24厘，新報4.29厘，其他渠道也調升0.2厘、至4.2厘；滙豐現為3.9厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只攻中小企客戶。

恒生發言人今晚回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立12個月港元定期存款，年利率為4.3厘。

另外，客戶透過恒生個人e-Banking或恒生Mobile App，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月定期存款的特優年利率為4.29厘，6個月年息為4.39厘。而美元定存的3個月及半年息率一樣，入場費是1萬美元。

順帶一提，月結過後，1個月拆息仍出現14連升，今天報4.83厘，再創14年新高；港滙再升穿7.8大關。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

相關文章：【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘

【人民幣定存】1年人民幣定存最高2.8厘 恒生渣打罕有鬥減存息

【紐元定存】紐元短存息最高15厘

【MPF】滙豐恒指MPF基金 減管理費0.33%

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

 

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君
 

集友銀行 大新銀行（02356） 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 天星銀行 WeLab 富邦銀行 拆息 定期存款 交銀香港

下一篇文章

【稅貸戰2022】星展稅貸息6.14厘 送8000元獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】美元1年定存最高5.3厘 港銀年結前猛搶美金
【美元定存】美元1年定存最高5.3厘 港銀年結前猛搶美金
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【加元定存】花旗料下周三加拿大加息半厘 加元定存短息王15厘
【加元定存】花旗料下周三加拿大加息半厘 加元定存短息王15厘
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款