【港元定期存款】恒生1個月內5度加息　1年港元定存享4.3厘

▲ 12月開局恒生即帶頭加港元定存息。

臨近年結，港元需求增，甫踏入12月，今天（12月1日）有3間銀行加港元定期存款息，包括恒生 （00011） 連環發3響炮，上調3個月、半年及1年定存息；也是該行自11月3日以來、1個月內第5度出手。

●天星3個月期加至4.3厘 虛銀最高

至於小米 （01810） 牽頭的虛擬天星銀行提高3個月或以上年息，3個月加0.2厘至4.3厘，為虛銀中最高息；而半年及9個月上調0.25厘至4.4厘，1年亦調升0.2厘至4.4厘。交銀香港則向半年期埋手，微升0.05厘至4.9厘，僅次大新 （02356） 的4.95厘，為同期第2大高息。

●匯立削長息 1年期減0.7厘險守4厘

反觀，另有兩間中小行卻減息，分別為︰TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行、匯立（WeLaB Bank）狠削1年期0.7厘，至險守4厘關；又劈15個月年息0.6厘、至4.4厘；且調低9個月年息0.1厘至4.3厘，更把18個月與兩年逾4厘特惠息下架。建行亞洲則減現有理財戶的3個月年息0.1厘、至4.6厘；幸而維持全新理財戶的5厘。

此外，另有3間大小行順延高息計劃，例如渣打香港 （02888） 把7天年息享5厘，原本於昨天（11月30日）到期，剛延至今年底。集友3個快閃特惠息計劃，分別為98天年息享 4.4厘、168天有4.7厘、以及288天的4.8厘，起存金額為20萬元，適用於個人客戶的全新資金在分行渠道開立，亦順延截止期至12月14日。富邦1年期享5.1厘也押後至12月28日才屆滿。

●4大行比拼 恒生1年4.3厘追貼滙豐

另方面，比拼4大行的短中長息，恒生今天上調1年期0.2厘、新息率至4.3厘，追貼滙豐；撼贏中銀香港 （02388） 及渣打香港的4.1厘。

半年期方面，恒生特選客戶有4.5厘，今天把網上尊享加0.24厘、至4.39厘；其他渠道也加0.2厘、至4.3厘，跑贏滙豐的4.1厘；中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

3個月期方面，恒生網上尊享剛提高0.24厘，新報4.29厘，其他渠道也調升0.2厘、至4.2厘；滙豐現為3.9厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只攻中小企客戶。

恒生發言人今晚回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立12個月港元定期存款，年利率為4.3厘。

另外，客戶透過恒生個人e-Banking或恒生Mobile App，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月定期存款的特優年利率為4.29厘，6個月年息為4.39厘。而美元定存的3個月及半年息率一樣，入場費是1萬美元。

順帶一提，月結過後，1個月拆息仍出現14連升，今天報4.83厘，再創14年新高；港滙再升穿7.8大關。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

