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【美國加息】聯儲局主席鮑威爾放鴿 瑞銀料再加1厘後將終結加息周期

環球政經 22:24 2022/12/01

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於周四（1日）發表鴿派言論，指可能最快12月或會開始放慢加息步伐。瑞銀認為，聯儲將在 12 月再加息0.5厘，明年第一季再加息 0.5厘後，就會暫停加息周期。

鮑威爾鴿派言論過後，美股指數應聲走揚，美國 2 年期及 10 年期公債收益率收報分別下跌 3.41% 及3.70%。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

瑞銀指出，聯準會的加息周期將繼續拖累經濟增長及企業利潤。聯儲局最新政策會議紀要顯示，美國經濟在2023年陷入衰退的可能性，幾乎與勉強避免衰退的基準看法一樣。

另外，瑞銀認為，ISM 製造業指數可能因金融機構收緊放款標準而進一步下降。而目聯儲局亦預計失業率將上升，這些因素均不利於企業盈餘表現。

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記者：何珊如

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